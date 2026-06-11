Investigación
Detienen al cantante Beret en Sevilla por una presunta agresión sexual
La Policía Nacional ha procedido al arresto de este famoso artista por un supuesto caso de agresión sexual del que hasta el momento no han trascendido más detalles
Carlos Doncel
Francisco Javier Álvarez Beret, más conocido como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla, según ha podido saber El Correo de Andalucía. La Policía Nacional ha procedido al arresto de este famoso cantante por una presunta agresión sexual de la que hasta el momento no han trascendido más detalles.
La fama de este artista sevillano se ha disparado en los últimos años hasta ser uno de los más conocidos del país, con temas que acumulan millones de reproducciones. De hecho, la última actuación de Beret fue el pasado martes durante la visita del papa León XIV a Barcelona. Ahí le dio la bienvenida al Sumo Pontífice al grito de "¡Que viva el Papa! ¡Que viva el mensaje real que marca unidad!".
Este cantautor de 29 años empezó muy joven en la música, combinando diferentes estilos como el rock, el rap, el pop urbano y el reggae. Desde sus inicios empezó a publicar sus grabaciones en YouTube, una plataforma en la que ha logrado grandes éxitos con sus canciones Lo Siento o Vuelve. A lo largo de su trayectoria ha publicado colaboraciones con artistas de la talla de Melendi, Pablo Alborán, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, Lola Índigo o Aitana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Mossos enmarcan la ejecución de la calle de Balmes en la guerra de narcos que se libra en Barcelona
- Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
- Esta es la imagen del pistolero que ha ejecutado a un hombre frente a la comisaría de la calle de Balmes de Barcelona
- Las Matemáticas vuelven a convertirse en el 'drama' de la selectividad en Catalunya: 'Ha sido terrible, criminal
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Visita del Papa a España, en directo | Última hora de la salida de León XIV de Barcelona rumbo a Canarias
- La madre del bebé maltratado en Barcelona confesó a sus amigas enfermeras que se planteaba echar al marido de casa porque no cuidaba bien del niño
- Días clave en el caso del bebé maltratado en Barcelona: declaran vecinas de los padres, médicos de Vall d'Hebron y los abuelos del niño