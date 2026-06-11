Las denuncias por maltrato a personas mayores subieron un 50% en 5 años en Catalunya

Es uno de los maltratos más difíciles de detectar pero que afecta más personas cada año. Se trata del maltrato a personas mayores que en el último lustro ha subido un 50% en Catalunya, según datos presentados este jueves por los Mossos d'Esquadra. En concreto en 2025 se registraron 1.766 denuncias por maltrato a personas mayores en el ámbito doméstico y se atendieron a 1.617 víctimas mayores de 65 años, de las que el 66% eran mujeres y un 34% hombres. El 74% de las víctimas tenía entre 65 y 79 años.

Pese a esto, los Mossos remarcan que se trata de un fenómeno "grave" como demuestran las siete víctimas mortales de violencia doméstica con más de 65 años que se registraron en Catalunya el año pasado. Actualmente, los Grupos de Atención a la Víctima de los Mossos hacen un seguimiento de 1.370 personas grandes por diferentes tipos de villencia, incluida la doméstica, la machista y la discrminación.

Con el objetivo de mejorar la detección, la protección y la prevención de las personas más vulnerables, los Mossos d'Esquadra y Alzheimer Catalunya Fundació han reforzado su colaboración. La han presentado este jueves coincidiendo con el Dia Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Maltrato a las Personas Mayores que se celebra el próximo 15 de junio. También reclaman más recursos para abordar esta problemática que "sigue siendo invisible" y por eso requiere de una respuesta coordinada de los servicios públicos.

Detección precoz

Ante esta situación, los Mossos han reforzado su actuación para prevenir y abordar situaciones de maltrato a personas mayores, especialmente aquellas con deterioro cognitivo, que constituyen un colectivo especialmente vulnerable. Para ello contactan con entidades y servicios sociales para detectar personas en riesgo y vigilar posibles victimizaciones.

Durante 2025, los Mossos tuvieron 1.941 contactos con entidades sociales, centros de mayores, residencias, centros sanitarios y servicios sociales. Se hicieron 446 charlas preventivas con 15.444 asistentes, centradas principalmente en recomendaciones de seguridad y detección precoz de situaciones de riesgo para las personas mayores, entre ellas el maltrato.

Además, los policías disponen de protocolos y guías internas para la atención a personas vulnerables, entre las que se incluye una guía específica para la asistencia a personas con demencia, elaborada con entidades especializadas. También reciben formación para reconocer situaciones de vulnerabilidad, adaptar la comunicación y actuar con criterios de respeto, proporcionalidad y protección de la persona.

Mujeres de 83 años

Desde 2021 Alzheimer Catalunya Fundació impulsa el proyecto Oblit Zero para atender a personas maltratadas. En estos años han acompañado a 220 personas víctimas de maltrato y ha actuado sobre 325 familiares, cuidadores y otros profesionales. Según datos de 2025 la mayoría de víctimas son mujeres con una edad media de 83 años, en situación de dependencia y con una elevada afectación emocional. En el 60% de los casos tienen síntomas de ansiedado depresión.

La mayoría de los casos tienen lugar en el ámbito familiar lo que dificulta la detección, ya que los principales agresores son los hijos, según Alzheimer Catalunya Fundació. Además, señalan un incremento de la violencia doméstica y de género, ya que ha pasado del 14% de los casos atendidos por la entidad en 2024 al 61% en el primer trimestre de 2026. También señalan que predomina el maltrato psicológico y económico, seguidos de la negligencia y del maltrato físico y sexual.

Imagen de Maria (nombre ficticio)) una mujer con Alzheimer que fue agredida por su hijo / Alzheimer Catalunya

Actualmente, más de 50 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de demencia, principalmente enfermedad de Alzheimer, y se prevé que esta cifra pueda triplicarse en las próximas décadas como consecuencia del envejecimiento de la población. En España, se calcula que entre 800.000 y 900.000 personas están afectadas, mientras que en Catalunya la cifra se sitúa entre 45.000 y 50.000 personas. Las demencias constituyen una de las principales causas de dependencia y discapacidad en las personas mayores, según la fundación.

Factores de riesgo

La cabo Ana Hernández, del Área Central de Relaciones con la Comunidad de la División de Atención y Seguimiento a las Víctimas de Mossos, ha remarcado que los maltratos a personas mayores "son un problema social invisibilizado y infradenunciado y por eso cuesta que afloren". Ha añadido que algunas violencias son evidentes, como la física, pero otras como la psicológica o la económica no y que hay muchos "factores de riesgo" que dificultan que se conozcan estas víctimas, como la dependencia del maltratador o el aislamiento social de la persona. También ha señalado que hay muchos maltratadores "que no son conscientes de que lo son", ya que están "muy quemados" por situaciones de cuidado que "los desbordan".

La agente Sandra Martínez, de la Unidad Central de Atención y Seguimento a las Víctimas, ha añadido que es importante la detección y prevención para poder encontrar a estas personas, ya que muchas "tienen muchas dificultades para recordar estos maltratos y luego poder explicarlos". En este sentido, Laura Anadón, psicóloga forense y coordinadora del proyecto Oblit Zero, ha indicado que la mayoría de los casos los detectan vecinos, personas del entorno de las víctimas o los profesionales médicos y de los servicios sociales que las atienden.

Además, Anadón ha explicado el caso de María, (nombre ficticio), una mujer de 74 años afectada por Alzheimer que vivía con su hijo con esquizofrenia y un problema de adicción, que estaba en situación de "grave vulnerabilidad". "No comía, vivía en malas condiciones higiénicas, sufría agresiones físicas, verbales y psicológicas y su hijo le controlaba el dinero", ya que acumulaba hasta 100.000 euros en deudas en nombre de su madre, ha añadido la psicóloga.

A consecuencia de la desnutrición la mujer fue ingresada en un hospital y a partir de ahí un familiar denunció la situación. La fundación y los Mossos se hicieron cargo para sacarla y trasladarla a un entorno seguro en una residencia, en la que se ha recuperado. También denunciaron a su hijo por maltrato y expolio económico, aunque Anadón ha remarcado que su madre quiere que se recupere también de sus problemas de adicción.

Casos de desaparición

Ante la problemática de pérdida de memoria de personas con Alzheimer u otras enfermedades cognitivas, los Mossos han remarcado la importancia de actuar con rapidez en casos de desaparición llamando inmediatamente al 112. También señalan que es importante que lleven siempre una identificación con un teléfono de contacto y que los familiares dispongan de una fotografía reciente actualizada. "La rapidez en la comunicación y la colaboración ciudadana son claves para garantizar la seguridad de la persona", ha afirmado la cabo,

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Xavier Navarro, del patronato de Alzheimer Catalunya Fundació, ha señalado la importancia de la entidad en el acompañamiento a personas con demencia y como desarrollan iniciativas para que la sociedad sea "más inclusiva y respetuosa".