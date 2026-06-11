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¿Cuándo salen las notas de selectividad en Catalunya?

PAU 2026, hoy en directo | Última hora del tercer día de los exámenes de selectividad en Catalunya

Un examen de Matemáticas "criminal" y la "muerte de dios" en Filosofía marcan el segundo día de la selectividad en Catalunya

Estudiantes, examinándose de la selectividad en un campus de la UPF.

Estudiantes, examinándose de la selectividad en un campus de la UPF. / Belén González

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Olga Pereda

Olga Pereda

Madrid
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Los estudiantes catalanes que se han examinado de la selectividad conocerán las notas de las PAU el próximo 23 de junio, según el calendario de Canal Universitats. Mediante el DIN y una contraseña, los resultados se podrán consultar en el Portal d’Accés a la Universitat, donde también se podrá descargar el certificado oficial con código seguro de verificación. En el caso de la convocatoria extraordinaria (2, 3 y 4 de septiembre) las calificaciones se publicarán el 15 de septiembre.

A partir de ahí empezará la segunda parte del proceso: la preinscripción universitaria y la asignación de plazas. La primera asignación de la convocatoria de junio se publicará el 10 de julio, también a través del Portal d’Accés a la Universitat. Es entonces cuando se publicarán las notas de corte del curso 2026-27 y los aspirantes sabrán si han obtenido plaza en alguno de los grados solicitados. Las notas de corte son puntuaciones que varían cada año, no las fija las universidades ni reflejan la dificultad de la carrera, sino que dependen de la relación entre la demanda de cada grado y la oferta de plazas. Es decir, es la nota de admisión más baja con la que un estudiante consigue ser admitido. En los últimos años, estas calificaciones se han disparado en muchas facultades, especialmente en los estudios científicos y sanitarios.

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Tras la primera asignación, las notas pueden moverse en las sucesivas adjudicaciones, previstas a lo largo de julio, septiembre y octubre.

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