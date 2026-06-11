Cortadas durante más de dos horas la R2Nord y la R11 de Rodalies por un atropellamiento en Cardedeu

La circulación de la R2Nord y la R11 de Rodalies ha estado interrumpida durante más de dos horas entre Granollers y Sant Celoni por el atropellamiento de una persona en la estación de Cardedéu. La incidencia ha provocado graves retrasos y cierta confusión entre los usuarios, en uno de los corredores de la red ferroviaria catalana más golpeado por los incidentes estas últimas semanas.

Renfe ha dispuesto rápidamente un servicio alternativo por carretera entre las dos estaciones con paradas intermedias y también ha fletado buses lanzadora directos hasta Les Franqueses. El incidente se ha producido pocos minutos antes de las 14.00 horas de la tarde y ha quedado resuelto unas tres horas y cuarto más tarde, a las 16.42 horas. El servicio de buses se mantendrá en funcionamiento.

La mañana de este jueves también ha estado marcada por las incidencias en la R4, que ha circulado con demoras de más de media hora durante buena parte de la jornada. Se han producido problemas con la infraestructura entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y la Granada y también en Montcada Bifurcació. Esto ha obligado a establecer dos trenes por hora y sentido entre Martorell y Terrassa, por un lado; y solo un tren por hora y sentido entre Montcada y Vilafranca. Son frecuencias considerablemente inferiores a las habituales en esta línea.

Denuncias del corredor del Vallès

El corredor del Vallès Oriental por el que circulan R2 y R11 es uno de los que más retrasos e incidencias ha sufrido en las últimas semanas. Además de numerosos robos de cobre, el tramo de la R11 entre Caldes de Malavella y Girona también ha sido escenario de caídas de árboles y pequeños desprendimientos que afectan al servicio.

Las quejas de los usuarios también se centran en la operativa de los trenes, especialmente en cabeceras como Sant Celoni, en las que cada mañana se producen confusiones sobre cuál de los trenes estacionados es el que efectuara antes su salida. Esto produce carreras entre los andenes, especialmente cuando la megafonía también se equivoca en los trayectos que anuncia.

Estas cabeceras, de hecho, son uno de los objetivos a mejorar de Rodalies, que ya destina en estas estaciones empleados de su centro de control para intentar revertir la situación.

La situación ha llevado a los usuarios de la R11 a organizarse y a reclamar que su servicio siga siendo gratuito hasta que las incidencias cesen y su situación mejore.