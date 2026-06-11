Menos alumnos por clase
Catalunya ofrecerá el próximo curso 58 grupos públicos más de los previstos de I3 y 1º de ESO para bajar ratios
Educació afirma que 9 de cada 10 preinscritos han podido acceder a su primera opción
Los centros educativos públicos de Catalunya ofrecerán en el próximo curso 2026-2027 58 grupos más de I3 y 1º de la ESO de los que se habían previsto inicialmente, una vez cerrada la fase de planificación de la oferta educativa.
Con respecto a la oferta inicial anunciada el pasado febrero, en el nuevo curso habrá 21 grupos públicos más en I3 y 37 más en 1º de la ESO, informa la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat en un comunicado este jueves.
El Departament recuerda que la previsión, expresada el pasado febrero, era de crecer en 20 grupos en I3 respecto de la oferta inicial (de 2.051 a 2.071) y que finalmente se incrementará en 21 (hasta 2.072 grupos públicos).
En 1º de la ESO se preveía crecer en 15 grupos (de 1.937 a 1.952) y finalmente se aumentará en 38 (hasta los 1.974), y Educació dice que este crecimiento se explica por la reducción de ratios incluida en el acuerdo educativo, que "debe permitir rebajar el alumnado por grupo en la Secundaria".
Además, recuerda que la oferta inicial busca evitar la sobreoferta y garantizar una "distribución equilibrada" del alumnado, en cumplimiento del Pacte contra la Segregació, y que una vez analizadas las preferencias de las familias en la preinscripción, la Conselleria reajusta la planificación a la oferta final.
Preinscripciones
El sistema educativo catalán ha recibido 130.373 solicitudes en la preinscripción en todos los niveles de los estudios obligatorios, 3.772 menos que en la preinscripción del curso 2024-2025 (se recibieron 134.145).
De estas, 51.630 son para I3 (2.595 menos) y 54.039 son para 1º de la ESO (1.089 más), los dos cursos en los que se registra más volumen de preinscripciones; además, el 90,3% de las solicitudes en I3 han accedido a su primera opción, como el 89% de las de 1º de ESO, lo que supone 9 de cada 10 alumnos han obtenido la opción que deseaban.
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