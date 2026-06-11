Catalunya cierra la selectividad con el examen de Matemáticas de nuevo en el centro de las quejas

Superada la selectividad 2026, temida pSuperada la selectividad 2026, temida por la coincidencia con el viaje del Papa, que finalmente solo se coló en los exámenes via reflexión sobre la muerte de Dios en la prueba de Historia de la Filosofía. En general, han sido una PAU "asumibles" que empezaron "chill" un con un examen de Castellano "realmente fácil" y volvieron, un año más, a mostrar su peor cara en un examen de Matemáticas del Bachillerato Científico cuando menos "rebuscado" que deja un mal sabor de boca en los estudiantes que necesitan notas altas para acceder a grados como Medicina o Biomedicina. "Física fue muy fácil, pero las Mates me mataron, no entro seguro", lamentaba una joven frente a una de las aulas de los 223 tribunales de toda Catalunya en los que se han realizado las pruebas. Durante estos tres días, los 45.800 jóvenes catalanes matriculados en las PAU –cifra récord por quinto año consecutivo– han vivido Dragon Khan de emociones.

Aurora y Martina son las dos matrículas de honor de Bachillerato en el instituto Joan d'Àustria de Barcelona. Quieren estudiar Bioquímica y Biomedicina y, como para casi todos, el examen de Matemáticas del miércoles fue un jarro de agua fría. "Después del de Física, que nos fue muy bien, no esperábamos lo que nos encontramos en Matemáticas", señalan. ¿Qué se encontraron? "Un examen terrible". "Una burrada". "Las fracciones a trozos, completamente innecesarias". "Con diferencia, el examen más difícil y muy distinto a todos los modelos con los que habíamos practicado", añade Bruna, del Instituto Moisès Broggi. No hay otro tema de conversación entre los estudiantes de ciencias que no sea el teorema de Bolzano o la imposibilidad de terminar un examen larguísimo. A Maria, compañera de clase de Bruna, le encantan las Matemáticas y le dio mucha rabia no poder disfrutar resolviendo cada ejercicio por la falta de tiempo.

Difícil, largo y enrevesado

Las críticas al examen de Matemáticas del Científico no vienen solo por parte del alumnado, sino también del profesorado. Y no responden tanto a la dificultad de las operaciones requeridas como a la longitud del examen –cuatro preguntas con tres ejercicios cada una– y a cómo estaba planteado, ya que tenía un formato un tanto alambicado a la que los chicos no están acostumbrados. "Los enunciados no eran claros, había que leer muy bien para entender qué pedían, y ahí se perdieron muchos; les pilló descolocados y nerviosos", resumía una docente que consolaba a sus alumnos diciéndoles que, si el examen había sido tan desastroso para todo el mundo, les afectaría a todos por igual en las notas de corte.

Las quejas no son nuevas. De hecho, hace dos años la nota media en Matemáticas no llegó al aprobado. Este hecho arroja la pregunta de si realmente los alumnos del Bachillerato Científico no salen suficientemente preparados tras haber aprobado durante dos años una asignatura exigente, o bien el nivel de estas pruebas es más elevado que en el resto de los exámenes, en los que la gran mayoría de los estudiantes no suelen tropezar.

Más allá del "trauma" de las Matemáticas, la primera selectividad con controles aleatorios antimóvil –la prueba piloto no ha detectado ningún dispositivo encendido– ha sido, según la lectura que hacen los alumnos, "bastante accesible". Incluso "fácil" en materias como Catalán, examen en el que no aparecía ni una sola autora (lejos queda Mercè Rodoreda); Castellano, donde el alumnado encontró poemas de Gloria Fuertes y Blas de Otero, o incluso Física.

El alivio de encontrar a Platón

También resultó muy celebrado encontrar a Platón –el autor al que más horas habían dedicado– en el examen de Historia de Filosofía, materia elegida por más de la mitad del alumnado para sortear el examen de Historia, en el que aparecían Clara Campoamor y Pilar Primo de Rivera y se pedía comparar el papel de la mujer en la Segunda República y durante el franquismo. "Habíamos practicado el mismo ejercicio en clase", decía una alumna a una estudiante tras terminarlo. No le sucedió lo mismo tras el de Inglés, con un 'listening' "bastante catastrófico", no solo porque no se escuchara bien, que también. Si el examen de Matemáticas será recordado por el ejercicio sobre el Canet Rock, el de Inglés lo hará por el del 'umami' (el quinto sabor básico, junto con el dulce, salado, ácido y amargo, como el alumnado aprendió en el propio examen).

Camisetas amarillas

Además de la visita del Papa, el runrún del fin de semana anterior a la selectividad era la coincidencia del primer día de los exámenes con la última huelga de docentes del curso, la novena, pese a que el profesorado se había comprometido con no obstaculizar la movilidad de los jóvenes y cumplió (la huella de la protesta en las PAU estaba en las camisetas amarillas de varios acompañantes y correctores).

La suerte está echada. Y para los estudiantes –siempre, con mucha diferencia, los menos– que suspendan, esta será la última convocatoria en la que la recuperación se hará en septiembre. A partir de las PAU 2027, los exámenes de repesca pasarán a celebrarse en julio para alinearse con el calendario del resto de comunidades autónomas.

Con respecto a esta convocatoria, las notas de corte se conocerán el próximo 10 de julio, con la primera asignación de plazas. Las notas de las pruebas se sabrán antes, este 23 de junio, verbena de Sant Joan. La mayoría de los alumnos afirman que celebrarán el fin de curso antes de conocer los resultados: "Por lo que pueda pasar"