Buscan a un adolescente de 16 años desaparecido en el mar frente a la costa de Roses

Nueva búsqueda en la costa de l'Alt Empordà, ahora en la zona de Roses. Los servicios de emergencia buscan desde el miércoles por la noche a un adolescente de 16 años que participaba en una excursión frente a la costa del municipio, a unos 900 metros de la línea de costa, y del que no se sabe nada desde entonces.

La actividad se había hecho durante la tarde y estaba previsto que el joven llegara hacia las ocho y media de la tarde. Al no tener noticias de él, la familia se desplazó hasta el punto donde está la empresa —en Santa Margarida— que dirigía la excursión y, a partir de ahí, se alertó a los servicios de emergencia.

El suceso se habría desencadenado cuando el grupo, formado por tres jóvenes y un monitor, tuvo que volver hacia Santa Margarida porque habían tenido un problema. Durante el regreso, comprobaron que el menor no llegaba al punto previsto y se activó la alerta.

A raíz de los hechos, Salvamento Marítimo inició la búsqueda en la zona de l’Almadrava y Canyelles, donde había estado el grupo y la zona donde fue visto por última vez, el castell de la Trinitat. Este jueves por la mañana se han sumado varias dotaciones de los Bombers, los Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Local de Roses y la Creu Roja.

El dispositivo lo lidera la Guàrdia Civil, que también lleva la investigación bajo la tutela del tribunal de instancia de Figueres, del juzgado número 4. El cuerpo mantiene medios desplegados sobre el terreno, tanto por mar como por tierra, y espera incorporar también medios aéreos a lo largo de la mañana.

La búsqueda peina la costa por tierra, mar y aire. En la zona trabajan el helicóptero de Salvamento Marítimo, varias embarcaciones Salvamar y, por parte de los Bombers, efectivos de la unidad de drones y del grupo subacuático, entre otros recursos. El último punto donde fue visto el joven es el área del Castell de la Trinitat de Roses.

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Submarinista viva

La búsqueda llega pocas horas después de otro dispositivo de emergencia en el cap de Creus que se cerró con éxito. Una submarinista de 24 años que había desaparecido el miércoles por la mañana después de ser arrastrada por la corriente fue localizada con vida hacia las siete y media de la tarde.