Birama Seck (30 años), el "gorrilla" de València que sueña con ser camionero: "Con los papeles sé que tengo una oportunidad"

Birama Seck está acostumbrado a ser invisible. Nadie parece verle cuando aparca coches como "gorrilla" en el centro de València; o cuando duerme al raso en cualquier parque donde hacerlo no llame demasiado la atención; o cuando trabaja de temporero para ganar 60 euros por una jornada de trabajo. Por eso, recuerda a la perfección los nombres de quienes sí le han mirado a los ojos y le han tratado con dignidad. "Es una persona muy agradecida", destaca Fernando, el técnico de Cáritas (de Valencia) que le ayuda y actúa como traductor en este reportaje. Difícil aprender el idioma cuando no te habla nadie.

Este joven ya ha recibido el NIE provisional del proceso de regularización extraordinaria que está en marcha, y ha sido de los primeros en la Comunitat Valenciana. Ahora bien, también fue de los primeros en presentar la documentación. Lo hizo el 24 de abril (el plazo arrancó el 16 de ese mismo mes) y el pasado 22 de mayo recibió el NIE provisional que le permite, por fin, trabajar de forma legal, con contrato y garantías. El joven explica que, cuando le dijeron que el proceso de regularización podía ser una realidad habló con una abogada que le explicó que documentación le podía hacer falta. Así que, cuando se abrió el plazo, Birama lo tenía todo preparado, a falta del informe de vulnerabilidad que finalmente le preparó Cáritas, entidad de la que es usuario y que le ayuda en su proceso migratorio.

Este joven llegó, como tantos otros, en patera, a Canarias en busca de una vida mejor. Si hablamos de su proceso migratorio desde Senegal, destaca que pasó 8 días en el mar. Baja la mirada y traga saliva. Cuando levanta la vista sus ojos brillan. No es este un reportaje sobre el sufrimiento que acarrea un viaje como el que emprendió este joven en septiembre de 2023. Así que le explicamos que no hace falta que nos explique las penurias que vivió porque queremos saber cómo cree que le puede cambiar al vida el NIE que recibió hace apenas unos días.

Birama Seck, en el centro Mambré de Cáritas, en València. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Birama explica los trabajos que ha tenido desde que llegó a Valencia, en enero de 2024. "He trabajado de temporero de la oliva y la naranja. Es un trabajo muy duro y se paga a 60 euros el día entero. También he trabajado de albañil, jornadas interminables. Y si no tenía ninguna de estas dos faenas... pues aparcaba coches", explica el joven. Fernando, el técnico de Cáritas, le invita a que le cuente a Levante-EMV el que es su sueño desde que llegó, hace ya más de dos años. "Quiero ser camionero, ese es mi sueño. Lo tengo muy claro y ojalá llegue el día. Intento ahorrar para pagarme la autoescuela pero es mucho dinero y he ganado muy poco en relación con las horas trabajadas. Por eso espero que el NIE provisional me ayude ahora y vaya a mejor", explica el joven, que vive en un piso compartido con 14 personas más.

Apoyo de las entidades sociales

La vivienda es un problema social que en el caso de la migración irregular son palabras mayores. "He vivido en la calle y lo he pasado fatal. Me aseaba en entidades sociales. Cuando he vivido en algún piso lo he hecho gracias a las asociaciones. Agradezco a asociaciones como Accem, el Centro Cultural Islámico y Cáritas, entre otros, lo que han hecho por mí. Me gustaría darle las gracias a María, a Andrea, a Fernando", dice en relación con técnicos de las entidades sociales que le han ayudado. Y añade: "Solo quiero trabajar y poder conducir un camión para ganarme la vida. Me encantaría. Ahora, con papeles sé que tengo una oportunidad".

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El proceso de regularización extraordinaria permite a los migrantes en España obtener una autorización provisional de residencia y trabajo al admitirse a trámite su solicitud, mientras se resuelve su expediente definitivo. El decreto aprobado indica que ese "NIE provisional" se emite a los 15 días de presentar la solicitud, pero la realidad es que, al menos en el caso de Birama, al joven le llegó un mes después de presentar el expediente. El plazo para la presentación de los expedientes finaliza el 30 de junio de 2026. Por ello, muchos migrantes en situación administrativa irregular apuran estos días para completar documentación, pedir cita o presentar el trámite por vía telemática ya que la oportunidad es única y hay que aprovecharla. Birama es el ejemplo.