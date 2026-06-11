Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xavier AtancePapa León XIVSelectividadEncuesta CISLeire DíezCarreras universitariasRafael SantandreuL'HospitaletTiroteoRonda LitoralIñaki Gabilondo
instagramlinkedin

Viaje de León XIV a España

Ayuso deja de lado el enfrentamiento con Barcelona y alaba el acto del papa en la Sagrada Familia: "¡Qué belleza!"

La presidenta madrileña celebra la inauguración de la Torre de Jesús, que convierte a la obra de Gaudí en la catedral más alta del mundo

Ayuso saluda al papa León XIV en Madrid.

Ayuso saluda al papa León XIV en Madrid. / Comunidad de Madrid

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Javier Martínez Candela

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

"Construir armonía y comunión, más allá de toda polarización". Las palabras del papa León XIV contra el enfrentamiento político y social, mensaje que no ha dejado de predicar durante su viaje a España, parecen haber hecho mella. Al menos en parte. Isabel Díaz Ayuso ha aparcado el 'pique' entre las dos principales ciudades de España para alabar el evento de inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, bendecida por el santo pontífice en un espectáculo de luces, música y colores.

"¡Qué belleza! #Barcelona", escribió en X la presidenta de la Comunidad de Madrid después de concluir el acto en la ciudad condal. A su mensaje de elogio le acompaña una bandera española y un largo vídeo de la inauguración de la nueva torre que convierte a la Sagrada Familia en la catedral más alta del mundo.

El comentario de Ayuso llega en un contexto poco habitual para la dirigente madrileña, que ha convertido la rivalidad institucional y política con el independentismo catalán y con el modelo de Barcelona en uno de los ejes de su discurso. Esta vez, sin embargo, la presidenta ha optado por destacar el valor artístico, espiritual y simbólico de la ceremonia celebrada en el templo soñado por Antoni Gaudí.

Y es que la inauguración de la Torre de Jesús supone un hito histórico para la Sagrada Familia. La aguja central de la basílica culmina el proyecto concebido por el célebre arquitecto catalán y convierte el templo en una de las grandes referencias arquitectónicas y religiosas del mundo. El acto, además, coincidió precisamente con el centenario de la muerte de Gaudí, lo que refuerza la carga simbólica de la celebración.

Noticias relacionadas y más

Con su mensaje, Ayuso se suma a los elogios que ha despertado la ceremonia. Un espectáculo de luces y fuegos artificiales para la visita de León XIV a la Sagrada Familia que concluyó con una imagen del rostro de Gaudí hecha con drones, "devolviendo" a la vida al creador de la basílica, que pudo ver así parte de su gran obra concluida.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Los Mossos enmarcan la ejecución de la calle de Balmes en la guerra de narcos que se libra en Barcelona
  2. Esta es la imagen del pistolero que ha ejecutado a un hombre frente a la comisaría de la calle de Balmes de Barcelona
  3. Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: 'La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural
  4. Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos
  5. Las Matemáticas vuelven a convertirse en el 'drama' de la selectividad en Catalunya: 'Ha sido terrible, criminal
  6. La madre del bebé maltratado en Barcelona confesó a sus amigas enfermeras que se planteaba echar al marido de casa porque no cuidaba bien del niño
  7. Días clave en el caso del bebé maltratado en Barcelona: declaran vecinas de los padres, médicos de Vall d'Hebron y los abuelos del niño
  8. La localidad de Catalunya que se ha convertido en referente europeo por su carril bus rápido

Ayuso deja de lado el enfrentamiento con Barcelona y alaba el acto del papa en la Sagrada Familia: "¡Qué belleza!"

Ayuso deja de lado el enfrentamiento con Barcelona y alaba el acto del papa en la Sagrada Familia: "¡Qué belleza!"

Una cruz fabricada con madera de pateras presidirá el encuentro del papa León XIV con migrantes en Gran Canaria

Visita del papa a Canarias: La Policía Nacional despliega cerca de 3.000 agentes para blindar el recorrido de León XIV a Canarias

Visita del papa a Canarias: La Policía Nacional despliega cerca de 3.000 agentes para blindar el recorrido de León XIV a Canarias

El incendio en Los Garres provoca que los ratones emigren a las casas

El incendio en Los Garres provoca que los ratones emigren a las casas

Atrapan a 7 personas, dos de ellas disfrazadas de cura y monja, durante un atraco a una joyería de Madrid

Atrapan a 7 personas, dos de ellas disfrazadas de cura y monja, durante un atraco a una joyería de Madrid

La nueva cercanía: ¿por qué las compañías energéticas vuelven al barrio en plena era digital?

La nueva cercanía: ¿por qué las compañías energéticas vuelven al barrio en plena era digital?

"Vamos a limpiar el río de maricones": denuncian brutales agresiones homófobas en una zona de 'cruising' de Valencia

"Vamos a limpiar el río de maricones": denuncian brutales agresiones homófobas en una zona de 'cruising' de Valencia

La visita del Papa a España, en directo | León XIV: "La paz exige valentía diplomática y respeto a la identidad de cada pueblo"

La visita del Papa a España, en directo | León XIV: "La paz exige valentía diplomática y respeto a la identidad de cada pueblo"