Así es el avión que lleva al papa León XIV a Gran Canaria: un Airbus con guiños a Canarias

El papa León XIV llegará este jueves a Gran Canaria a las 10.50 horas (11.50 hora peninsular) a bordo de un Airbus de Iberia especialmente acondicionado para su desplazamiento oficial por España. La aeronave despegará desde Barcelona y su aterrizaje marcará el inicio de una intensa jornada de actos institucionales y religiosos en la isla.

La llegada del Santo Padre ha despertado una enorme expectación en Canarias, donde miles de fieles seguirán de cerca una visita considerada histórica. Para este desplazamiento, la compañía aérea española ha preparado una aeronave con numerosos detalles diseñados para acompañar al Pontífice durante su estancia en el Archipiélago, desde símbolos religiosos vinculados a Canarias hasta una propuesta gastronómica especial.

Un Airbus preparado para una visita histórica

El avión que trasladará a León XIV desde Barcelona hasta Gran Canaria forma parte de la flota de Airbus A320 de Iberia, uno de los modelos más utilizados para vuelos de corto y medio radio en Europa.

La aeronave ha sido adaptada para acoger al Papa, a su comitiva oficial y a los periodistas acreditados que acompañan la gira española del Pontífice. Entre los elementos más destacados figura la presencia del escudo papal junto a la puerta principal de embarque y varios detalles decorativos inspirados en la identidad del Vaticano.

El papa León XIV subiendo al avión que lo llevó a Barcelona / RTVE

Además de ofrecer los máximos estándares de seguridad y privacidad, este modelo destaca por su eficiencia energética y por reducir considerablemente las emisiones y el ruido respecto a generaciones anteriores de aeronaves.

La compañía ha querido convertir el trayecto en una experiencia singular para el Santo Padre, cuidando cada detalle del viaje que lo llevará por primera vez a Canarias como jefe de la Iglesia católica.

La Virgen de la Candelaria estará presente durante el vuelo

Uno de los elementos más simbólicos del trayecto será la presencia de la imagen de la Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias.

La representación mariana acompañará al Pontífice durante el vuelo entre Barcelona y Gran Canaria y volverá a estar presente en el posterior desplazamiento que realizará entre Gran Canaria y Tenerife.

Se trata de un homenaje a una de las figuras religiosas más veneradas del Archipiélago y un gesto especialmente significativo para una visita que tendrá un marcado componente espiritual.

La elección de la Virgen de la Candelaria busca además reforzar el vínculo entre la visita papal y la identidad religiosa de las Islas, donde la devoción a la patrona canaria sigue siendo una de las más arraigadas.

Gastronomía especial y música con raíces agustinianas

La experiencia a bordo también incluirá una propuesta gastronómica diseñada específicamente para la ocasión.

Siguiendo la línea habitual de Iberia en los vuelos institucionales, el menú estará elaborado con productos frescos y materias primas de calidad inspiradas en la cocina española. La oferta se adaptará a la duración del trayecto y estará acompañada por una selección de bebidas y vinos de reconocidas denominaciones de origen.

La ambientación musical tendrá igualmente un significado especial. Durante el embarque, despegue y aterrizaje sonarán composiciones interpretadas por la Escolanía de El Escorial, una institución musical vinculada históricamente a la tradición agustiniana.

El detalle cobra especial relevancia porque León XIV perteneció a la Orden de San Agustín antes de su elección como Papa y llegó a ocupar importantes responsabilidades dentro de la congregación.

Gran Canaria se prepara para recibir al Pontífice

La llegada de León XIV a Gran Canaria supondrá uno de los momentos más destacados de toda su visita a España.

Tras aterrizar a las 11.50 horas (hora peninsular), el Pontífice iniciará una agenda repleta de compromisos religiosos e institucionales antes de continuar su recorrido por Canarias.

La visita ha movilizado durante semanas a administraciones, cuerpos de seguridad, organizaciones religiosas y miles de fieles que esperan dar la bienvenida al Papa en una jornada llamada a formar parte de la historia reciente del Archipiélago.

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La escala en Gran Canaria será además la antesala de su posterior desplazamiento a Tenerife, completando así una de las etapas más esperadas de su gira pastoral por España.