Arnau Ramió, experto en IA: "Pensar que la inteligencia artificial no eliminará puestos de trabajo me parece imposible"

La IA se ha presentado con frecuencia como una revolución inevitable. ¿Estamos ante una revolución real o también existe un efecto moda?

El componente de moda es inevitable, pero precisamente porque no es solo una moda. Es tan relevante para la economía y para el mundo que todo el mundo habla de ello. Si observas lo que está ocurriendo en empresas de cualquier sector, desde la banca hasta la tecnología, todas están integrando la IA de una manera u otra: conectando sistemas, incorporando agentes o invirtiendo en infraestructura.

Por tanto, ¿el hecho de que se hable tanto de ello no significa necesariamente que sea una burbuja?

La historia de la humanidad siempre ha avanzado mediante revoluciones tecnológicas. Creamos tecnología y, al mismo tiempo, la tecnología nos crea a nosotros. Una forma de medir su impacto es observar qué porcentaje del PIB se destina a infraestructura tecnológica. Con el ferrocarril o con la construcción de carreteras, electricidad y telecomunicaciones, en Estados Unidos se llegó a cifras cercanas al 6 %. En la era de internet y los semiconductores nunca se alcanzó ese nivel. Ahora, con la IA, los centros de datos, la robótica y otras tecnologías que convergen, se puede llegar al 12 % o incluso superarlo. Es el doble de lo que habíamos visto. Por tanto, no creo que sea una moda. Todo el mundo habla de ello porque es demasiado impactante para cualquier empresa y para cualquier persona.

Cuando habla con empresas o profesionales, ¿cuál es el error más habitual en la forma de afrontar la inteligencia artificial?

En el caso de las empresas, el error más habitual es querer hacer algo con IA simplemente porque «hay que hacer algo con IA», aunque no tenga mucho sentido. Muchas apuestan por la tecnología sin haber realizado antes un cambio cultural interno. No es solo una cuestión de herramientas, sino de cómo las personas las incorporan a su forma de trabajar.

¿Cuál debería ser el punto de partida para una empresa?

La empresa debería preguntarse primero qué vende, qué quiere ofrecer y cómo la IA puede ayudarla a hacerlo mejor. Hay dos vías: optimizar costes y ser más eficiente, o crear productos y servicios que antes no eran posibles. Un ejemplo es John Deere, que ya no solo vende tractores, sino también soluciones basadas en datos e IA para optimizar el rendimiento de cada hectárea. Ese es el objetivo interesante: no solo hacer lo mismo más rápido, sino ofrecer algo nuevo. En el caso de los profesionales, veo mucho miedo. Mucha gente piensa que la IA es demasiado técnica o que está fuera de sus capacidades. Pero es todo lo contrario: es muy fácil empezar. Es como un músculo. Cuanto más la utilizas, más te familiarizas con ella.

¿La IA destruirá puestos de trabajo, creará nuevos o sobre todo cambiará la forma en que trabajamos?

Es la pregunta más difícil, y nadie lo sabe del todo. Hay visiones muy opuestas. Algunos referentes tecnológicos defienden que generará más empleo del que destruirá. Otros han llegado a hablar de escenarios con tasas de desempleo muy elevadas en pocos años. Yo creo que la realidad estará en un punto intermedio.

¿Qué hace que esta revolución sea diferente de las anteriores?

Todas las tecnologías han cambiado la forma en que trabajamos, pero ahora no solo hemos cambiado las herramientas, hemos creado capacidad cognitiva. La IA puede sustituir al ser humano en muchas tareas y, aunque cree otras nuevas, también puede acabar ejecutando parte de esas nuevas funciones. Pensar que no eliminará empleos o que no habrá una transición difícil me parece imposible. Veo difícil que una empresa, cuando se dé cuenta de que necesita menos personas para realizar un trabajo, contrate igualmente al mismo número de trabajadores. Por eso creo que habrá una tensión importante en el pacto social actual. La transición será difícil y habrá unos años en los que no estará nada claro hacia dónde vamos. Pero a largo plazo creo que el trabajo evolucionará y seguirá habiendo espacio para las personas. El problema es que la regulación va muy por detrás y, ahora mismo, las empresas tecnológicas están marcando más el camino que los gobiernos. Esta desconexión es preocupante.

¿Qué profesiones o perfiles tienen más riesgo si no incorporan herramientas de IA?

Los perfiles que corren más riesgo son, precisamente, los que hasta ahora parecían más protegidos: abogados, médicos, ingenieros, programadores, directivos y otras profesiones cualificadas. Son perfiles que han crecido mucho en la era digital y que se basan en el conocimiento. Y lo que hemos replicado con la IA es, en parte, inteligencia y capacidad para procesar conocimiento.

¿Eso significa que estos profesionales desaparecerán?

No necesariamente. De hecho, especialmente quienes tienen experiencia pueden dirigir muy bien a la IA. Pero su papel cambiará. Por ahora sigue siendo fundamental la verificación humana, porque los modelos pueden alucinar o dar respuestas incorrectas con una apariencia muy convincente de verdad. La demanda de estos perfiles seguirá existiendo, pero quizá con menos personas y con un rol diferente, más orientado a gestionar, coordinar y validar agentes que a ejecutar tareas una por una.

La IA promete hacernos más productivos, pero también puede generar dependencia. ¿Existe el riesgo de que deleguemos demasiada capacidad de decisión o de pensamiento?

Puede ser un riesgo, pero más que un problema lo veo como una característica. Es inevitable que cada vez deleguemos más tareas en la IA. La cuestión es qué papel queda para la persona. Creo que tendrá que ser un rol más estratégico, de visión y validación. La persona deberá comprobar si lo que hace la IA es realmente lo que quería construir. También deberíamos preguntarnos si muchas de las tareas que delegaremos eran las que realmente debíamos hacer nosotros. Quizá no eran las que más valor aportaban ni las que más nos interesaban. Donde deberíamos dedicar más tiempo es a pensar cómo aportar valor, cómo construir un mejor producto o cómo definir una mejor estrategia. Después, la IA y los agentes pueden ayudar a ejecutar ese plan.

Europa intenta regular la inteligencia artificial. ¿Es necesario poner límites claros o existe el riesgo de frenar la innovación?

Creo que es fundamental regularla, pero la cuestión es qué regulas y cómo lo regulas. Sería un error frenar completamente esta tecnología, porque es extraordinario lo que estamos viviendo. Ahora bien, también habrá un daño colateral importante. No hablamos solo de algunas personas que pueden perder su empleo, sino de un impacto masivo en muchos niveles y en muchas empresas. Socialmente tendrá consecuencias que todavía no podemos imaginar del todo. Frenarlo podría darnos más tiempo para prepararnos, pero tampoco solucionaría el problema. Ningún actor quiere detenerse porque nadie confía en que los demás también lo hagan. Las grandes empresas quieren liderar esta revolución porque creen que ellas lo harán de forma responsable. Pero si unas se detienen, otras no lo harán. No parece que exista un acuerdo global real entre Estados Unidos y China, que son los dos grandes polos de esta carrera. El riesgo no es tanto la tecnología en sí, sino la velocidad a la que crece. Va tan rápido que es muy difícil prepararse. Y una regulación mal planteada también puede ser un problema si bloquea la capacidad de innovar. La realidad es que no tengo una respuesta clara, y no sé si alguien la tiene.

¿Es precisamente el papel de regulador el que debe desempeñar Europa en esta carrera entre Estados Unidos y China?

Europa no está liderando la tecnología al mismo nivel que Estados Unidos o China, pero sí está desempeñando un papel importante en regulación. Muchos marcos regulatorios que se están aplicando o debatiendo a escala mundial parten del trabajo realizado en Europa. Quizá no participa tan activamente en la creación de los modelos más avanzados, pero sí se tiene muy en cuenta su trabajo sobre cómo implementar esta tecnología de manera segura.

Usted también conoce el mundo de las criptomonedas. Después de los años de euforia, caídas y desconfianza, ¿en qué momento se encuentra ahora este sector?

La cripto fue la primera tecnología exponencial que conocí. Para mí, la blockchain es una infraestructura más de esta era, igual que la robótica, la biotecnología o las baterías avanzadas. Ahora se encuentra en un momento penalizado a nivel de mercado y hay varios argumentos que pueden explicarlo. Uno es el ciclo económico de los últimos años. Otro es que el mundo cripto es muy narrativo y necesita captar atención. Y en los dos últimos años la IA le ha robado buena parte del protagonismo. Eso no significa que deje de ser una tecnología relevante. De hecho, creo que cuanto más crezca la IA, más crecerá la blockchain, y cuanto más crezca la blockchain, más crecerán otras tecnologías como la robótica. Ya se están viendo sinergias. Se está construyendo infraestructura para que los agentes de IA puedan realizar transacciones sobre blockchain con monedas estables como USDC. Creo que el sector está en un momento en el que la gente le presta menos atención, pero esos momentos suelen acabar siendo interesantes.

A diez años vista, ¿las criptomonedas formarán parte de la vida cotidiana o seguirán siendo un ámbito para inversores y especialistas?

Creo que la blockchain formará parte del día a día, sin ninguna duda. No solo como vía de inversión o como forma de proteger activos con Bitcoin, sino porque muchas cosas se digitalizarán sobre blockchain. Los agentes realizarán transacciones en estas redes y buena parte de la actividad económica podría acabar desarrollándose allí porque será más eficiente. No sé si será Ethereum, Solana u otra infraestructura, pero no tengo ninguna duda de que seguirá creciendo.

Con la experiencia del boom cripto, ¿qué lecciones deberían aplicarse para no caer en una nueva burbuja tecnológica con la IA?

La principal diferencia es que, en las criptomonedas, el vehículo principal era la inversión. Cuando caía el mercado, también caían la innovación y la actividad del sector. En cambio, la IA es un producto. Si mañana una empresa de IA vale un 50 % menos, mucha gente seguirá utilizando igualmente sus herramientas. Eso es muy importante.

Aun así, ¿también puede llegar una corrección de expectativas con la IA?

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Sí. En todas las grandes revoluciones tecnológicas ha habido un momento de expectativas enormes y después una vuelta a la realidad. Ocurrió con la máquina de vapor, con la industrialización y con otros cambios que transformaron la manera de entender el trabajo. Siempre ha existido la sensación de que todo se acababa y de que todo el mundo perdería su empleo. Esta vez es diferente porque no hablamos solo de una herramienta nueva, sino de inteligencia. Pero no sería sorprendente que hubiera un momento de caída después de la euforia y viéramos que la IA no es tan autónoma como parecía. Probablemente acabaremos en un modelo híbrido: el ser humano dirigiendo y la IA multiplicando su capacidad. Volveremos a la realidad, pero eso no significa que dejemos de utilizarla. Al contrario: la utilizaremos más.