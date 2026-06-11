Conflicto en la escuela catalana
Más de 150 entidades se adhieren a un manifiesto para "proteger" las salidas escolares y las colonias en Catalunya
Según el portal del movimiento 'Paremos las salidas educativas', ya son 1.280 los centros públicos que se han sumado a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias el próximo curso
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Un total de 160 entidades y profesionales se han adherido al manifiesto impulsado por la Associació Escola-Entorn, Educant en Societat, que pide "proteger" las salidas escolares como herramienta de aprendizaje, equidad y arraigo "más allá de la coyuntura actual".
Bajo el título 'El impacto invisible de silenciar el territorio como espacio de aprendizaje', el texto defiende el valor "insustituible" de la educación en el entorno. En esta línea, considera legítimas las reclamaciones del profesorado, pero defiende la importancia de las actividades fuera de las aulas. Los impulsores han hecho llegar el escrito al Departament d'Educació i Formació Professional (FP) a los sindicatos educativos que, según las entidades promotoras, han respondido "favorablemente".
Según el portal del movimiento Paremos las salidas educativas, ya son 1.280 los centros públicos que se han sumado a la campaña para dejar de hacer salidas y colonias el próximo curso "hasta que la conselleria implemente mejoras reales, estructurales y efectivas en el sistema educativo público".
El 'no' del profesorado al preacuerdo firmado por los sindicatos mayoritarios y el Govern -en el que no se recogía ninguna mejora sobre este asunto- no parece acercar la solución a este conflicto.
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