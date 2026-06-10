Ustec planta a la conselleria: "No queremos encuentros cordiales para lavarnos todos la cara; solo nos sentaremos si es realmente para negociar"

A una semana y dos días de terminar el curso y tras nueve jornadas de huelga por centro –muchas más sumando todas las territoriales- el conflicto en la escuela catalana está lejos de resolverse. El sindicato Ustec, el mayoritario en la escuela pública catalana, declinó ayer por la tarde reunirse este miércoles con los responsables de la conselleria tal y como habían acordado, dejando el diálogo con la administración en el aire hasta septiembre. "No queremos encuentros cordiales para lavarnos todos la cara, solo nos sentaremos si es realmente para negociar; ahora debemos abrir un proceso de reflexión", señalaba a primera hora de la mañana en una entrevista en La 2 el coordinador de acción sindical de la organización, Andreu Mumbrú, añadiendo que no está tan claro que el curso que viene empiece con normalidad tal y como se comprometió este martes el president Illa.

El ‘no’ de más de 39.502 docentes –un 65% de los que participaron en la consulta– al preacuerdo alcanzado entre Ustec y Educació, que recogía un incremento de sueldo de unos 450 euros mensuales y la contratación de 6.400 profesionales para la escuela inclusiva en cuatro años, ha abierto una crisis no solo sindical, sino también social y política.

Punto muerto

Los trabajadores de la escuela decían ‘no’ a aquello que habían acordado sus representantes con la administración, dejando la resolución de la crisis en punto muerto.

La federación de Educación de CCOO, firmantes del pacto de marzo y del de mayo, organizan este viernes la jornada "Pasos para solucionar el malestar educativo"

El mensaje en la manifestación del viernes, durante la huelga organizada el día después de consulta, era claro: "no era por dinero". Recogiendo el guante, Ustec está ahora reflexionando sobre hacia dónde redirigir la negociación, mientras desde el Govern insisten en que "el tiempo de la negociación ha terminado" y que ahora lo que toca es "desplegar el acuerdo".

Las familias piden "un gran acuerdo"

En medio de todo esto –y teniendo en cuenta que el Govern no ha hecho el gesto de llamar a la CGT, sindicato que 'ganó' la consulta, al ser el único que hizo campaña por el ‘no’- desde la aFFaC llaman a las familias a salir a la calle el próximo domingo 14 de junio "para defender la educación pública y reclamar la construcción de un gran acuerdo que permita afrontar de manera colectiva los retos pendientes del sistema educativo público".

La aFFaC ha confirmado este miércoles que participará en la movilización del domingo -promovida por los sindicatos de la huelga- con un bloque propio bajo el lema "Ahora toca. Las familias decimos: un gran acuerdo por la educación pública", con la voluntad, defienden, de "hacer visible la necesidad de abrir una nueva etapa de compromisos compartidos en torno a la escuela pública".

Comedores universales

Las familias consideran que el malestar acumulado en la comunidad educativa es "compartido" y que los grandes retos del sistema "requieren respuestas estructurales fruto de la construcción colectiva". "La inclusión real, la gratuidad efectiva, unos comedores escolares universales y de calidad, centros preparados para hacer frente a la emergencia climática, el combate contra la segregación escolar o una red pública bien planificada no pueden seguir siendo asignaturas pendientes", apuntan desde la federación de familias, convencidas de que para afrontar estos retos "hacen falta compromisos concretos, objetivos compartidos, calendarios de ejecución y recursos suficientes que permitan transformar las reivindicaciones en avances reales para la educación pública".

En paralelo -está claro que la unidad queda lejos- desde la Federación de Educación de CCOO de Catalunya -firmantes del acuerdo de marzo y del preacuerdo de mayo- organizan este viernes una jornada que pretenden sea "un punto de encuentro entre entidades y partidos políticos para reflexionar sobre la situación de la educación en Catalunya". Participarán representantes de los Moviments de Renovació Pedagògica (FMRPC), de FAPAES y representantes del PSC, ERC, Junts y Comuns.