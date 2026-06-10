Una testigo del caso de agresión sexual recibió un mensaje amenazante del CEO de la productora, que luego denunció un ‘hackeo’

Una testigo del caso que investiga por acoso y agresión sexual a Gustavo Fuentes, CEO de la productora Andalucía Digital Mulitmedia SA (ADM), ha denunciado ante la Policía Nacional que este le envió un mensaje amenazante por Instagram. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, Fuentes le mandó a esta mujer, también trabajadora de la empresa, el vídeo de un pódcast en el que el protagonista cuenta una advertencia que le hicieron unos traficantes de Jerez. "Notar el sabor de una 9 milímetros golpeándote las muelas, es algo en lo que uno no se quiere ver, pero yo había llegao ahí. Mis decisiones, mi cabezonería, mi prepotencia y no querer ayuda me había llevado a estar en la parte de atrás de una Merces Vito con una pistola en la boca", dice el protagonista.

El lunes día 11, Fuentes y otras dos testigos -entre ellas la que recibió la amenaza- debían prestar declaración ante el juez instructor. Finalmente, estas diligencias previas se pospusieron hasta el 25 de junio porque el CEO de ADM comunicó un cambio de abogado. La testigo de este caso decidió acudir a una comisaría de la Policía Nacional a denunciar el mensaje que había recibido por parte del acusado.

Cabe recordar que Fuentes está siendo investigado como presunto autor de delitos de acoso sexual y agresión sexual tras la denuncia de una reportera de la productora de Andalucía Directo. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla instruye esta causa contra el alto mando de la productora y ya ha tomado declaración a la denunciante. El consejo de administración de la productora ha acordado ya la suspensión temporal de funciones hasta que se aclare su situación procesal.

Del hackeo a una suplantación de identidad

El mensaje amenazante fue denunciado por quién lo recibió en una comisaría de la Policía Nacional. La mujer ha ratificado los hechos, pero no ha querido hacer más valoraciones y deja en manos de la justicia el esclarecimiento de lo ocurrido. La denuncia se incorporó a la causa que investiga el acoso y la agresión sexual al considerarse que podría ser un intento de coacción a una testigo que es clave para sustentar el relato de la víctima.

Cuatro días después de que se interpusiera la misma, Gustavo Fuentes difundió en sus redes sociales una publicación comunicando que había sido hackeado. Alertaba de que no tenía control sobre los mensajes enviados desde sus cuentas.

La defensa letrada del CEO de ADM, sin embargo, encargó un informe a un perito para aclarar lo ocurrido. El mismo señala que no fue exactamente un hackeo. Según la pericial, lo más probable es que se diera una suplantación de identidad llevada a cabo por alguien que habría accedido a las contraseñas del CEO guardadas en la 'nube' de la empresa. Se apunta a un perfil informático, precisamente el mismo que tiene una de las personas que ha prestado su testimonio para las denuncias.

Varios años de "infierno laboral"

El relato de la mujer también incorpora distintos episodios de presunto acoso laboral -un ilícito penal que está en el aire por la atribución de funciones específica que tiene el juzgado conocedor de los hechos desde enero-. El detonante se produjo cuando Fuentes supo que ella mantenía una relación sentimental con otro compañero. "Resultaría la antesala del infierno en que convertiría su entorno laboral", relata la denuncia, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. La misma explica que los episodios de acoso sexual terminaron aquel octubre de 2023. Ese mismo verano, Fuentes se había presentado en una grabación y había propiciado ir a solas con ella en el coche. Una vez en el interior del vehículo, el escrito recoge intentos de tocamientos, de abordamientos y de besos.

El primer episodio de presunto acoso sexual se remonta a 2013, cuando tras una cena él intentó besarla a la fuerza en repetidas ocasiones, según la demanda. En el relato de la presunta víctima ella huyó del lugar y Fuentes se subió al vehículo sin su consentimiento, donde intentó besarla de nuevo hasta que ella logró zafarse y entrar en el portal de su vivienda. Después la periodista suspendió la relación laboral directa con el presunto agresor.

En 2020, Fuentes fue nombrado Director General del grupo ADM. Es decir es el CEO de una productora con un 47,9% de socios públicos y un 52,1% de capital privado. Sandetel, dependiente de la Junta de Andalucía, es la sociedad pública con todas las participaciones de ADM. En la parte privada están el Grupo ZZJ, Telefónica (a través de Telefónica de Contenidos), Medina Media Andalucía y Axión. En 2023 incrementó su poder y fue nombrado presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía, un órgano vinculado a la Consejería de Presidencia de Antonio Sanz. Ese cargo lo dejó en la antesala de su citación como investigado, coincidiendo con que quedaban pocos días para celebrarse las elecciones andaluzas.

Mensajes de Whatsapp

La denunciante se incorpora de nuevo al grupo ADM en el año 2021, ocho años después de la primera supuesta agresión, informada de que él se había casado y tenía dos hijas, por lo que pensó que su actitud cambiaría. La denuncia relata sin embargo que no fue así. Los episodios de acoso y vejaciones no cesan. En 2022, Fuentes y la mujer se volvieron a quedar solos tras una grabación a petición de su jefe. La denuncia recoge que le insistió para llevarla al hotel en su coche. Una vez en el vehículo, "la besó contra su voluntad, violentamente, mientras le tocaba los muslos".

La comunicación entre Fuentes y la víctima está corroborada por distintos mensajes de Whatsapp entre 2021 y 2023. Se realizan propuestas de encuentros privados, con frases del tipo "a ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea de un par de horas". Otros mensajes recogen el tono de "lo nuestro parece imposible, ojalá volviéramos a hace 10 años" o "tú me debes una noche loca...".

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Los trabajadores de ADM han emitido un comunicado en el que expresan su "máxima solidaridad y apoyo incondicional" a la compañera afectada y su "rechazo absoluto a cualquier conducta de violencia sexual y laboral". Subrayan que el caso está "a la espera de resolución judicial", proceso que dicen respetar rigurosamente, pero señalan que "la presunción de inocencia no exime a la empresa de su deber de actuar con la máxima firmeza y responsabilidad interna". Canal Sur por su parte emitió un comunicado para asegurar que desconocía las denuncias de acoso o agresión sexual, que no recibió ninguna denuncia en sus canales internos y ha convocado una reunión urgente para determinar qué actuaciones adopta.