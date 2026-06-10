PAU 2026, hoy en directo: última hora de los exámenes de selectividad este martes en Catalunya

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya se celebran del 9 al 11 de junio en convocatoria ordinaria y del 2 al 4 de septiembre en extraordinaria. Se han matriculado un total de 45.821 alumnos, lo que supone un nuevo récord --el quinto consecutivo-- respecto a 2025. Las pruebas se organizan por tipo de materia en varios días y los exámenes tienen una duración de hora y media.

El 23 de junio se conocerán las notas de las pruebas y la matrícula a la universidad se realizará del 21 al 23 de julio.

EL PERIÓDICO abre un directo para seguir las novedades, horarios e incidencias de las pruebas PAU.

Segunda jornada Este miércoles se celebra la segunda jornada de las prubeas PAU.

Un 'writing' sobre el estrés y la ansiedad adolescente Un 'writing' sobre el estrés y la ansiedad adolescente ha sido la pregunta estrella del examen de Inglés. La sensación, a la salida de la prueba, es de tranquilidad dado que el tema lo habían practicado mucho en los institutos.

El "regalo" del primer examen "El primer examen de la selectividad ha sido un regalo": los alumnos pasan de los nervios al alivio en el arranque de las PAU. Los alumnos que se están examinando de la selectividad en la Facultad de Biología de la Universitat de Barcelona han salido sonrientes del primer examen del día, el de Castellano, y con una sensación general de satisfacción. Todos coinciden en que ha sido una prueba “muy fácil comparada con las de los años anteriores” y añaden que la esperaban "mucho más complicada”. Así que para los alumnos, que han llegado a las pruebas con el estómago hecho un manojo de nervios, la primera prueba ha supuesto un cierto "alivio". Puedes leer la crónica completa en este enlace.

Solo dos minutos entre audios en el examen de Inglés En el campus de la UB, muchos estudiantes se quejan, además de lo mal que se escuchaba el 'listening', del poco tiempo que han tenido entre audio y audio. "Nos prometieron 10 minutos entre cada audición del audio, pero solo ha habido dos minutos".

Un 'listening' con problemas de sonido Ha terminado ya la prueba de Inglés. En el campus de la UB, muchos estudiantes se han quejado de los problemas que han tenido con el 'listening' porque el volumen con el han escuchado el audio no ha sido especialmente bueno. "Al principio estaba muy fuerte y hacía eco porque las clases son grandes", explica una estudiante. "Escuchábamos más el audio de la otra clase que el nuestro", se lamenta otra en el campus de la UPF.

Empieza el segundo examen del día: Inglés Ya ha empezado el segundo examen de la jornada, Inglés.

'La utilidad de lo inútil', en el examen de Castellano El manifesto de Nuccio Ordine ha entrado también en el examen de Lengua y Literatura castellana. La comprensión lectora acaba con esta reflexión: "sabotear la cultura y la enseñanza significa sabotear el futuro de la humanidad".

Los poemas de Fuertes y Otero / H. L. Los poemas de Gloria Fuertes y Blas de Otero Estos son los dos poemas de Blas de Otero y Gloria Fuertes que los estudiantes han tenido que analizar en el primer examen de este lunes, Lengua y Literatura castellana.

Un vigilante, con los detectores para la PAU 2026 Así son los nuevos detectores de este año Catalunya, al igual que Galicia, Murcia y Aragón, ha decidido este año utilizar detectores de dispositivos electrónicos durante la selectividad para "garantizar la integridad de las pruebas". Es decir, para evitar que haya alumnos que copien utlizando la inteligencia artificial. Los detectores no detectan la IA como tal, sino señales, redes o dispositivos capaces de conectarse al exterior (móviles, pinganillos, relojes, gafas inteligentes, bolígrafos inteligentes) que podrían servir para consultar herramientas de IA o recibir respuestas durante el examen. La imagen muestra uno de esos detectores.