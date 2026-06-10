Un examen de Matemáticas "criminal" y la "muerte de dios" en Filosofía marcan el segundo día de la selectividad en Catalunya

El segundo día de la selectividad en Catalunya ha dejado mal sabor de boca a los estudiantes de Ciencias, que han salido del examen de Matemáticas indignados, hechos polvo, rayados o fundidos según con quién se hablara. No hacía falta preguntar demasiado: sus caras lo decían todo. Pese a que no se trataba de un examen "excesivamente difícil", a juicio de profesores que lo han revisado, sí tenía una "redacción compleja". Es decir, no es que la prueba pidiera a los chicos realizar operaciones que no dominaran, sino que les ha resultado difícil entender qué decía exactamente cada enunciado. "Lo más complicado era la comprensión lectora", señalaba Eva Aventín, profe de Matemáticas y correctora de la prueba. "Será difícil sacar un 10", añadía, consciente de que muchos alumnos de Ciencias necesitan calificaciones muy altas para entrar en las carreras que desean [las notas de corte se darán a conocer el próximo 10 de julio]. Otro profesor, de hecho, intentaba tranquilizar a los jóvenes con el argumento de que, si el examen era difícil, lo sería para todos y a todos les bajaría la media.

El examen de Historia invitaba al alumnado a ponerse en la piel de un sindicalista de la CNT en 1923

En la otra cara de la moneda, el examen de Historia de la Filosofía –materia elegida por un 54,38% de los estudiantes, frente al 45,62%, que ha optado por la Historia–, ha seguido con la tónica "chill" de los exámenes del martes. "Ha salido Platón, que es una triunfada porque es el autor que más hemos preparado, y la reflexión sobre "la muerte de Dios", que es un tema del que hablan casi todos los autores, así que muy bien", decía una alumna tras el primer examen del día, junto a su amiga, que había elegido Historia y también estaba bastante satisfecha. "La comparación entre el papel de la mujer en la Segunda República y en el franquismo salió casi igual el año pasado y era justo un ejercicio que habíamos practicado, así que creo que me ha ido bien", apuntaba, satisfecha.

Luchas sociales en Catalunya

El examen de Historia incluía también un ejercicio que planteaba a los estudiantes ponerse en la piel de un sindicalista de la CNT en 1923 que debe hacer un balance "detallado y riguroso" de lo que han significado las luchas sociales en España –y especialmente en Catalunya– desde la Primera Guerra Mundial hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera. El texto debía incluir los términos 'sindicato único', 'pistolerismo', 'trienio bolchevique', 'Canadenca' y 'patronal'.

Tanto Martha C. Nussbaum, la única mujer del temario de Filosofía, como Maria-Mercè Marçal, la única autora del listado de obras de Literatura Catalana, han entrado en los exámenes

Mientras los jóvenes escribían sobre la muerte de Dios, el Papa paseaba por Barcelona; y mientras hacían un balance de la lucha sindical en 1923, los sindicalistas de Ustec, un siglo después, anunciaban que inician un proceso de reflexión tras el 'no' al preacuerdo con Educació y todo lo ocurrido este año, con nueve huelgas que han impactado de una forma u otra [incluso en el 'luchando, también estamos educando', uno de los cánticos más repetidos en las manifestaciones docentes] en los chavales que estos días se examinan de la selectividad.

"No es como lo que habíamos practicado"

Volviendo al examen de Matemáticas del Bachillerato Científico [el de las aplicadas a las Ciencias Sociales será este jueves], otra profesora repasaba el examen y añadía que el formato era distinto del que habían practicado en clase y eso les había descolocado. Se trata, eso sí, de un examen más competencial, hacia el que en principio irán todos los exámenes.

"Ha sido muy diferente de los ejercicios con los que habíamos practicado; mucho, con el primero me he ofuscado, ha sido terrible", apuntaba Mariona, alumna del instituto Mediterrània de El Masnou, sentada en el suelo frente al aula del examen. La alumna admitía que un ejercicio sobre Canet Rock –el más comentado de la jornada– había sido "criminal". "Este año iremos traumatizados al festival", bromeaba la joven, quien, pese a todo, sonreía. El resto de materias le habían ido bien. A su lado, su amiga Paula mostraba su "indignación total". "¿No podemos reclamar?", preguntaba a su profesora, también muy enfadada porque el examen "no se parecía en nada" a ninguno de los que habían practicado en clase.

Lo "competencial" del examen de Matemáticas ha dejado fuera de juego al alumnado, que se ha perdido en los laberínticos enunciados de los problemas

Denzel y Swayan, del instituto Barri Besòs, salían con la misma sensación. "Venía muy sobrado a mates, pensando que dominaba, y al ver el examen me he puesto nervioso, con la primera pregunta he colapsado", se sinceraba Swayan. El profesor de Matemáticas Xavi Solé coincidía con Aventín. "Para resolver la pregunta del Canet Rock, en realidad, las operaciones necesarias son de 4º de ESO, el problema es el planteamiento, que les ha resultado muy rebuscado y algunos se han perdido con la redacción", apuntaba el docente.

Por último, cabe destacar que las pocas mujeres del temario han entrado en los exámenes de este miércoles: tanto Martha C. Nussbaum –la única mujer del temario de Filosofía– como Maria-Mercè Marçal, la única autora del listado de obras de Literatura Catalana, sí han aparecido en las pruebas.

Este jueves, el examen de Catalán (9 horas) y las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales (12 horas), otra de las materias más temidas, cerrarán unas pruebas que serán recordadas, también, por ser las primeras con controles antimóviles.