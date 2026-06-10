Acceso a la universidad
Los estudiantes afrontan con confianza el segundo día de las PAU: "Estamos mucho más tranquilos"
PAU 2026, hoy en directo: última hora del segundo día de los exámenes de selectividad en Catalunya
Cristina Sebastián
Tras los nervios que experimentaron el martes, durante el primer día de exámenes, muchos estudiantes coinciden en que en esta segunda jornada los nervios no han estado tan presentes. "Más fácil de lo que esperábamos" o "mucho más tranquilos que ayer" han sido algunas de las valoraciones más repetidas entre los jóvenes al finalizar las pruebas.
En el primer examen del día, los alumnos podían escoger entre Historia de España, que consideran que ha sido una prueba “bastante asequible”, o Historia de la Filosofía, que también ha sido “fácil, aunque bastante larga”.
El primer ejercicio de Historia de España ha consistido en comparar la figura de la mujer durante la República y durante el Franquismo. “Ha sido muy simple porque son dos puntos muy diferentes para comparar”, asegura Laia Castillo alumna de la Escola Joan Pelegrí del distrito de Sants-MontjuÏc (Barcelona). Isaac Pohardy, alumno del mismo centro, añade que, en el segundo ejercicio, la primera opción era más sencilla que la segunda “El pistolerismo es más accesible que el final del siglo XIX”, explica.
Varios alumnos destacan que las preguntas de tipo test, aparentemente más básicas, han resultado especialmente complicados. “Había preguntas rebuscadas, muchas trataban sobre Catalunya en los años 60 y la inmigración”, explica Abde Yahia-cheikh de la Escola Joan Pelegrí.
Platón y Nussbaum en filosofía
En el examen de Historia de la Filosofía, el primer ejercicio permitía escoger entre Platón o Martha Nussbaum (Nueva York, 1947). Muchos se han decantado por la filósofa contemporánea porque la habían trabajado en clase. “La habíamos estudiado hace poco y me daba más confianza”, asegura Simona Martín, alumna del Instituto Frederic Mistral de Sarrià-Sant Gervasi.
Roberto, también estudiante del Instituto Frederic Mistral, añade que en el resto de ejercicios han tenido que hablar sobre la teoría de la muerte de Dios, del filósofo Friedrich Nietzsche, y sobre la propiedad privada y el cambio climático. “Han sido cuestiones muy trabajadas durante el año y creo que me ha ido bastante bien”, valora el joven.
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