Todo lo que hay que saber del robotaxi que llega a Madrid: furgonetas de más de 200cv y viajes supervisados

Pides un taxi desde el móvil, en Phoenix o Wuhan, te montas y no hay nadie dentro. Solo pantallas, sensores y una inteligencia artificial que decide arrancar, acelerar, girar y detenerse cuando toca. En San Francisco, incluso, muchos padres ya usan estos coches para que recojan a sus hijos menores y no tengan interacción con adultos desconocidos.

Es el robotaxi, el invento que llegará a España antes de que acabe el año. Ya está pasando en otras partes del mundo: los robotaxis de China y en Estados Unidos ya han hecho más de 200 millones de kilómetros. El negocio crece a una velocidad que de vértigo: los 3.500 millones de dólares facturados en 2025 se espera pasar a más de 100.000 millones en 2035.

¿Cómo funciona?

Simplificando: el robotaxi no tiene un solo sistema de percepción, sino varios trabajando a la vez. Los sensores LiDAR (una especie de radar de luz) lanzan millones de pulsos láser por segundo y miden el tiempo que tardan en rebotar. Así construye un mapa tridimensional del entorno en tiempo real.

Las cámaras, distribuidas por todo el vehículo, reconocen señales, semáforos, peatones y otros coches. Los radares detectan velocidad y distancia aunque llueva o haga niebla. Y un ordenador de alto rendimiento, el verdadero cerebro del coche, procesa todo eso simultáneamente y decide qué hacer.

¿Qué pasa si falla? La clave no está en ningún sensor por separado, sino en que todos trabajan juntos. Si una cámara falla porque el sol da de frente, el LiDAR sigue funcionando. Si el LiDAR tiene problemas con la lluvia intensa, el radar mantiene la guardia. Es una redundancia que, en teoría, lo hace más fiable que un conductor humano, que solo tiene dos ojos, puede distraerse y se cansa.

¿Cómo usarlo? El servicio funciona como cualquier aplicación de transporte. Uber ya ha confirmado en España, y se espera que se sumen Cabify y Bolt. El usuario abre la app, indica su destino y el coche aparece en la puerta. Una vez dentro, puede ver en pantalla el recorrido en tiempo real y, si algo le preocupa, puede contactar con un operador remoto que supervisa desde un centro de control.

En las fases iniciales, algunos robotaxis llevan también un supervisor físico a bordo. No conduce, pero puede intervenir en caso de emergencia. Pero en las ciudades donde ya funciona, se ha retirado ese copiloto humano.

Buscadores de internet

La competición por el mercado del robotaxi la lideran Estados Unidos y China. Y es curioso que este mercado lo lideran los ‘buscadores de internet’. En EEUU manda Waymo, la filial de Google que lleva más de quince años desarrollando esta tecnología. En el segundo, Baidu, el gran buscador chino, que ya es el líder mundial del transporte autónomo.

Baidu Apollo Go ha superado las 250.000 carreras semanales sin conductor y acumula 17 millones de viajes en total. Sus coches han recorrido 240 millones de kilómetros, de los cuales 140 millones completamente sin conductor humano. Opera en Pekín, Wuhan y varias ciudades chinas, y está en expansión hacia Abu Dabi, Dubái y Londres.

El catálogo

La tecnología que llegará a Madrid es de WeRide, también de origen chino. Su modelo de producción en serie, el GXR, inició operaciones comerciales sin conductor las 24 horas en Guangzhou en septiembre de 2025. Es el mismo modelo que ya funciona en Singapur y cuya foto ilustra este artículo.

La furgoneta GXR tiene unos 228cv de potencia. Son vehiculos capaces de superar los 180 kilómetros por hora. Pero esas velocidades no van a alcanzarse en Madrid ni de lejos. En entorno urbano, los robotaxis circulan limitados, habitualmente entre 40 y 65 kilómetros por hora.

En Estados Unidos, por ejemplo, Waymo opera con dos modelos: el Jaguar I-Pace y el nuevo Waymo Ojai, que es una furgoneta con 13 cámaras, 6 radares y 4 sensores LiDAR. Su motor eléctrico trasero es más potente que el que vendrá a Madrid (268 CV). El primer modelo, el Jaguar, costaba entre 150.000 y 200.000 euros. El Ojai es más barato porque lleva un 42% menos de sensores.

Amazon también tiene su pieza en el tablero: Zoox, un vehículo diseñado desde cero para ser robotaxi, sin volante ni pedales, simétrico. Lanzó su servicio autónomo en Las Vegas en septiembre de 2025, con viajes gratuitos al público mientras espera autorización para cobrar tarifas. Y Tesla también está en pleno desarrollo de su modelo.

Mamás Waymo

El robotaxi lleva tan poco tiempo en las calles, pero ya ha irrumpido de forma llamativa en lugares como San Francisco, donde muchos padres han encontrado en él a su nuevo chófer particular para llevar a los hijos al colegio.

El San Francisco Standard lo documentó en agosto de 2024: familias de distintos barrios de la ciudad admitían que mandaban a sus hijos solos en Waymo de forma habitual. La práctica se ha extendido tanto que ya tiene hasta nombre: las WayMoms (madres de Waymo).

Son padres y madres que llevan más de un año mandando a sus hijos al cole en Waymo. “Los chicos no se sentirían cómodos en un coche con conductor desconocido, pero en un Waymo sí, el riesgo que perciben es menor. Además yo los puedo rastrear”, según decía una de estas ‘waymoms’ al diario.

Madrid, Londres, Zúrich

¿Y Europa? El único precedente europeo era una prueba muy limitada en Zagreb, con apenas dos vehículos. Ahora, la Comunidad de Madrid ha dado un paso que nadie esperaba tan pronto: autorizar un proyecto piloto con Uber, Cabify y Bolt, más la tecnología de WeRide. Igual Zurich y Londres se suben a esta ola al mismo tiempo. El proyecto madrileño pondrá en circulación entre 50 y 100 robotaxis antes de que acabe 2026. La DGT ya ha autorizado las pruebas. Como dice Ramón Ledesma, a este diario, “el año del aterrizaje será 2027”.

¿Es seguro? Waymo y Baidu presumen de velocidades de despliegue de airbags muy inferiores a la media de los coches con conductor. Pero los tropiezos existen. Este mismo año, Waymo tuvo que retirar 3.800 vehículos por un fallo que provocaba aceleraciones inadecuadas en vías mojadas. En China, las autoridades suspendieron nuevas licencias tras problemas con los robotaxis de Baidu en Wuhan. Y en 2024, Cruise (la división de robotaxis de General Motors) abandonó el negocio después de un accidente grave precisamente... en San Francisco.

La industria argumenta que el error humano es responsable del 94% de los accidentes de tráfico en el mundo. Y que un sistema que no se cansa, no bebe y no mira el móvil tiene ventaja sobre cualquier conductor. O, como concluye Ramón Ledesma a EL PERIÓDICO, “por nuestra condición humana, el vehículo autónomo va a tener menos errores que cualquier conductor”.