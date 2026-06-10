El papel de la mujer según Clara Campoamor y Pilar Primo de Rivera, en el examen de Historia de la selectividad en Catalunya

La segunda jornada de la selectividad en Catalunya ha empezado mucho más tranquila que la primera. Superados los nervios del arranque, y una vez confirmado que el ruido de fuera no saltaba los muros de la facultad, los más de 45.800 estudiantes que estos días se enfrentan a las PAU han empezado este miércoles el ecuador de las pruebas con un examen Historia con un primer ejercicio que comparaba el papel de la mujer durante la Segunda República y durante el franquismo a partir de textos de Clara Campoamor y Pilar Primo de Rivera, y un examen de Historia de la Filosofía -el alumnado podía elegir entre una u otra materia de la fase general- en la que repetía Martha C. Nussbaum [la primera mujer que, el año pasado por primera vez, se hizo hueco en el temario de la materia].

Tras un final de curso muy marcado por la protesta sindical,el segundo ejercicio del examen de Historia planteaba a los estudiantes ponerse en la piel de un sindicalista de la CNT en 1923 que tiene que hacer un balance "detalle y riguroso" de lo que han significado las luchas sociales en España -y especialmente en Catalunya- desde la Primera Guerra Mundial hasta el golpe de estado de Primo de Rivera; texto que debe incluir las palabras "sindicato único", "pistolerismo", "trienio bolchevique", "Canadenca" y "patronal". Mientras los jóvenes hacían ese balance de la lucha sindical en 1923, los sindicalistas de Ustec, un siglo después, en 2026, anunciaban que entraban un proceso de reflexión tras el 'no' al preacuerdo con Educació, y todo lo ocurrido este año, con nueve huelgas que han impactado de una forma u otra [incluso en el 'luchando, también estamos educando', uno de los cánticos más repetidos en las manifestaciones docentes] en los chavales que ahora se examinan de la selectividad.

Martha C. Nusbaum, primera filosofa en el temario de la selectividad, introducida en 2025, ha repetido en la prueba de este año

La otra opción, para quien eligiera no ponerse en la piel de un sindicalista de la CNT en 1923, era ponerse en los zapatos de una chica que trabaja en casa de una familia burguesa en la Barcelona de finales del siglo XIX. Desde ese prisma -mujer, pobre-, el ejercicio pide a los estudiantes que hagan una descripción sobre las sociales en España de los primeros años de la Restauración, usando las palabras proletariado, Liceu, Exposición Universal de Barcelona y éxodo rural.

El impacto de la inmigración andaluza en Catalunya

Enlazando con el éxodo rural, el cuarto ejercicio del examen de Historia pide a los estudiantes que se imaginen que trabajen de periodista en la televisión pública española y han de entrevistar a una familia que migró de Andalucía a Barcelona durante la década de los años 60 del siglo XX para hablar sobre los cambios que experimentó la sociedad catalana en aquellos años. Tras el examen, unanimidad en que "hubiera estado bien que saliera algo más de franquismo".

En cuanto al examen de Historia de la Filosofía, una de las preguntas más comentadas ha sido la que hecho reflexionar a los estudiantes a partir de la afirmación "Dios ha muerto", muy pertinente en una jornada como hoy. "Es uno de los temas que más hemos trabajado en clase, ha sido un regalo, igual que que haya salido Platón", señalaban un grupo de jóvenes en el pasillo de la facultad, antes de entrar en el segundo examen del día, el de Matemáticas, el más temido.

También muy vinculado con la actualidad, el último ejercicio del examen de Historia de Filosofía ha hecho reflexionar a los jóvenes sobre si debería haber una ley que ponga un límite a la cantidad de bienes que puede acumular una determinada persona.