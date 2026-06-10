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León XIV en Catalunya

Visita del Papa a Barcelona, en directo | Última hora de León XIV en Montserrat y la Sagrada Família: horarios y agenda

Tráfico hoy en Barcelona, en directo: restricciones y afectaciones por la llegada del Papa León XIV

MAPA | Recorrido y horario del papamóvil con León XIV este miércoles por Barcelona

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Gisela Macedo

Patricia Martín

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El papa León XIV ya se encuentra en Barcelona. Inició el martes al mediodía la segunda etapa de su viaje a España, después de su paso por Madrid y antes de continuar hacia Canarias.

El Pontífice tiene durante este miércoles otra intensa agenda de actos. trar el acto multitudinario en el Estadi Olímpic que hizo el martes. Visita la cárcel de Brians 1, parada en la abadía de Montserrat y la misa con bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

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En este directo seguiremos al minuto todos los detalles de su paso por Catalunya, su agenda oficial, las reacciones y las principales anécdotas que vaya dejando la visita.

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