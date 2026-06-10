Visita del Papa a Barcelona, en directo | Última hora de León XIV en Montserrat y la Sagrada Família: horarios y agenda

El papa León XIV ya se encuentra en Barcelona. Inició el martes al mediodía la segunda etapa de su viaje a España, después de su paso por Madrid y antes de continuar hacia Canarias.

El Pontífice tiene durante este miércoles otra intensa agenda de actos. trar el acto multitudinario en el Estadi Olímpic que hizo el martes. Visita la cárcel de Brians 1, parada en la abadía de Montserrat y la misa con bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

En este directo seguiremos al minuto todos los detalles de su paso por Catalunya, su agenda oficial, las reacciones y las principales anécdotas que vaya dejando la visita.

Gisela Macedo León XIV y su primera visita a Montserrat Mucho antes de su elección como papa, Robert Prevost ya había visitado Montserrat durante un viaje por España en coche desde Roma. Así lo recoge Miguel Ángel Martín Juárez, su secretario durante los doce años en los que fue prior general de los agustinos, en el libro León XIV, el león de la paz (Ed. Sekotia), de Almudena Hernández. Según este testimonio, la visita se produjo a principios de octubre de 2012, cuando ambos viajaban «por la costa de Barcelona». En ese contexto, su secretario le propuso subir al monasterio: «Oye, tenemos que ir a ver el Monasterio de Montserrat, porque así se llamaba tu parroquia en Perú». Prevost aceptó la idea y realizaron una visita breve al recinto: «Simplemente entramos, dimos una vuelta, vimos a la Virgen, rezamos un poco y nos fuimos». El entorno de aquel viaje no se limitó a Catalunya. Según el mismo relato, el futuro pontífice conocía bien España y recorrió distintas ciudades, con paradas en Granada, incluida la Alhambra, la Mezquita de Córdoba y Madrid.

El Papa acaba su dicurso con un fragmento del Virolai El Papa ha finalizado su intervención en Montserrat con un fragmento del Virolai: "Dels catalans sempre sereu Princesa, dels espanyols Estrella d'Orient, sigueu pels bons pilar de fortalesa, pels pecadors el port de salvament"

Gisela Macedo Aplausos fuera de la basílica Aplausos de los fieles que siguen el acto en Montserrat al escuchar hablar al papa León XIV desde el interior de la basílica. La intervención del Pontífice es recibida con muestras de atención y emoción por parte de los asistentes, que siguen con gran atención el desarrollo de la ceremonia

"Estoy contento de estar a los pies de la Moreneta" Tras presidir el rezo del rosario, León XIV ha hecho un largo discurso en el que ha incluido más fragmentos en catalán que hasta la fecha. "Estoy contento de estar a los pies de la Moreneta", ha asegurado el Pontífice, en una intervención que ha loado a la Escolania de Montserrat, se ha referido a su precedesor Francisco y ha alabado la figura maternal de Santa Maria de Montserrat frente a la violencia y al odio de estos tiempos.

3.500 personas en cremallera Según cifras de la Generalitat de Catalunya, este martes han subido hasta Montserrat mediante el tren cremallera unas 3.500 personas para seguir de cerca el rezo del rosario desde la basílica.

Empieza el rezo del rosario La liturgia en la Basílica de Montserrat llega a su momento álgido con el rezo del rosario. La pregaria se ha hecho en catalán.

Gisela Macedo El rosario, bajo el sol en Montserrat Los fieles siguen el rezo del Santo Rosario a través de las pantallas gigantes instaladas frente a la basílica de Montserrat. El sol aprieta en el recinto y muchos asistentes se abanican con lo que tienen a mano mientras continúa la oración en un ambiente de recogimiento.

Magali, desde Caracas: “Es una emoción enorme” Magali, originaria de Caracas (Venezuela) y residente en Catalunya desde hace nueve meses, vive con especial emoción la visita del papa León XIV en Montserrat. Cubierta con una bandera de su país, explica a este diario su experiencia. “Es la primera vez que veo a este Papa. Me siento maravillosamente feliz y emocionadísima. La primera vez que vi a un Papa fue a Juan Pablo II en Venezuela, era muy pequeña, y ahora al papa León, imagínate, ya con más edad y conciencia de lo que representa. Mi emoción es enorme”, relata. Añade que tiene 60 años y que se ha desplazado expresamente desde Cervera, donde reside actualmente. “Vengo de la parroquia de Cervera con mi grupo apostólico. No nos podíamos perder esta oportunidad, es única”, concluye.

El abad de Montserrat: "Acoged a todo el mundo" El abad de Montserrat ha recordado durante su saludo al papa León XIV unas palabras del papa San Pablo VI: "Acoged a todo el mundo". El abad ha agradecido a Prevost su denuncia contra la violencia en el mundo.