Visita del Papa León XIV a Barcelona, en directo: última hora de la vigilia en el Estadi Olímpic, horarios y agenda de actos

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Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys

Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys

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Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys. / FERRAN NADEU

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Gisela Macedo

Patricia Martín

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El papa León XIV ya se encuentra en Barcelona. Ha iniciado este martes al mediodía la segunda etapa de su viaje a España, después de su paso por Madrid y antes de continuar hacia Canarias.

El Pontífice tiene durante este martes y miércoles una intensa agenda de actos, entre los que destacan un acto multitudinario en el Estadi Olímpic, una visita a la cárcel de Brians 1, parada en la abadía de Montserrat y la misa con bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

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En este directo seguiremos al minuto todos los detalles de su paso por Catalunya, su agenda oficial, las reacciones y las principales anécdotas que vaya dejando la visita.

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