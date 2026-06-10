Visita del Papa León XIV a Barcelona, en directo: última hora de la vigilia en el Estadi Olímpic, horarios y agenda de actos

El papa León XIV ya se encuentra en Barcelona. Ha iniciado este martes al mediodía la segunda etapa de su viaje a España, después de su paso por Madrid y antes de continuar hacia Canarias.

El Pontífice tiene durante este martes y miércoles una intensa agenda de actos, entre los que destacan un acto multitudinario en el Estadi Olímpic, una visita a la cárcel de Brians 1, parada en la abadía de Montserrat y la misa con bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

En este directo seguiremos al minuto todos los detalles de su paso por Catalunya, su agenda oficial, las reacciones y las principales anécdotas que vaya dejando la visita.

20 personas atendidas Veinte personas tuvieron que ser atendidas este martes durante el primer día de la visita del papa León XIV a Barcelona, informó el Sistema de Emergencias Médicas de la Generalitat de Catalunya. Cinco de ellas tuvieron que ser trasladas a diferentes centros hospitalarios, mientras que las 15 restantes fueron atendidas y dadas de alta en el mismo lugar de los hechos, abundó esta fuente a través de su perfil en la red social X. León XIV aterrizó en la Ciudad Condal este martes a las 12:30 horas, donde permanecerá hasta mañana 11 de junio, cuando partirá hacia Canarias.

Homenaje a Gaudí El acto de bendición de la Torre de Jesús se presenta como la culminación de uno de los elementos centrales del diseño del genial arquitecto y un paso decisivo en la realización del templo tal y como él lo concibió. La celebración finalizará con un gran espectáculo de luz en homenaje a Gaudí. La visita de hoy de León XIV coincidirá de nuevo, después del día de hoy, con una jornada de la selectividad, aunque esta vez no hay movilizaciones de docentes convocadas.

La Sagrada Família, colofón del viaje La jornada concluirá con una misa solemne en la Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo, y la bendición por parte del papa de la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. El pontífice llegará al templo en un papamóvil para poder saludar a los feligreses por el centro de la ciudad. Unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en el edificio ideado por Gaudí, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

La oración En la montaña más sagrada de Catalunya, el pontífice presidirá la oración del Santo Rosario con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía. De regreso a la ciudad de Barcelona, el pontífice se reunirá por la tarde en la Iglesia de San Agustín, en el barrio del Raval, con entidades de asistencia social y personas vulnerables.

Segunda jornada El papa León XIV continúa este miércoles su estancia en Barcelona (España) con una agenda de actos de carácter más simbólico, como el viaje a la Abadía de Montserrat y la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, y social, como las visitas a la prisión de Brians y a una iglesia del barrio del Raval. Robert Prevost arrancará el segundo día de su viaje con una rápida visita al centro penitenciario de Brians 1, en el municipio de Sant Esteve Sesrovires, en la provincia de Barcelona, donde será recibido por 80 internos, antes de seguir su periplo hacia la Abadía de Montserrat.

Vista a Montserrat y la Sagrada Familia El segundo día de la visita de León XIV a Barcelona será más intenso que el primero, dado que tiene programados cinco actos, algunos de ellos de calado. Empezará la jornada con una visita al centro penitenciario Brians 1 y continuará la mañana con una visita a la Abadía de Montserrat. Ya por la tarde, tendrá un encuentro con realidades de caridad y asistencia diocesanas y a las 19.30 será la Santa Misa en la Sagrada Familia, donde bendecirá la Torre de Jesucristo.

El Papa ha bendecido 31 ambulancias con destino a Ucrania El papa ha bendecido este martes las ambulancias de sor Lucía Caram que partirán a Ucrania con ayuda humanitaria. La religiosa ha conseguido que León XIV apoye una caravana humanitaria con un total de 31 vehículos de ayuda. El pontífice ha bendecido uno por uno todas las ambulancias. Bautizada como la 'Caravana de la Bondad', la iniciativa está impulsada por la Fundación Convento de Santa Clara de Manresa (Barcelona). La bendición ha tenido lugar en los alrededores del Estadio Olímpico Lluís Companys.

Banderas del Papa a 10 euros en un Montjuïc 'blindado' Más de dos horas antes de abrir las puertas del Estadi Olímpic miles de personas ya se encontraban fuera, dispuestas a entrar. Había ganas de ver al Papa y participar en un evento festivo y religioso que debía dar la bienvenida a León XIV. Y por eso muchos asistentes ha portado banderas de países de todo el mundo, principalmente de Latinoamérica y españolas, junto con las del Vaticano. Para los que no tenían, en la ruta desde la plaza España había un puestecillo que las vendía a "10 euros la bandera grande, tres euros el banderín pequeño". No eran los únicos que querían aprovechar el tirón del Papa en Montjuïc: también había algunos vendedores ambulantes que desafiaban a la fuerte presencia policial para ofrecer agua y refrescos. Se agradecían ante el bochorno de la tarde barcelonesa.

El Papa apela a construir unidad, combatir la violencia machista y velar por la salud mental en su primer día en Barcelona El papa León XIV ha estrenado su visita a Barcelona con un llamamiento a la unidad de la sociedad en un discurso en la Catedral en el que ha alternado catalán y castellano. Más tarde, y ante las cerca de 40.000 personas que se han acercado al Estadi Olímpic, el Pontífice ha vuelto a usar ambas lenguas para pedir a España que sea "acogedora con todos" y para reflexionar sobre la necesidad de tratar "el mal invisible de la salud mental" y de abordar "tanto personalmente como a nivel de sociedad" la lacra de la violencia contra la mujer y el "culto a la imagen". Los mensajes en favor del diálogo y de la solidaridad se han repetido en su primer día en la capital catalana. Ha sido el estreno de un viaje que se extenderá algo menos de 48 horas y que se produce 16 años después de que un Pontífice visitara la capital catalana: el último en hacerlo fue Benedicto XVI, en noviembre de 2010. León XIV ha llegado a Catalunya tras pasar prácticamente cuatro días en Madrid en los que la ciudad se ha visto desbordada con hasta 1,5 millones de fieles en sus calles.