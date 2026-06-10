Las Matemáticas vuelven a convertirse en el "drama" de la selectividad en Catalunya: "Ha sido terrible; criminal"

La cara de los chavales al salir del examen de Matemáticas hablaba por ellos. "Horrible, fatal". "El peor". "Indignación absoluta". "Criminal". Estas eran solo algunas de las palabras con las que definían el examen los alumnos que podían hablar porque no estaban llorando o a punto de hacerlo, si hablaban. Un año más, las Matemáticas son, por el momento, el hueso de las PAU en Catalunya. Un examen que, según explican los profesores de Matemáticas que lo han consultado, no es que fuera "excesivamente difícil", pero tenía una "redacción compleja". Es decir, no es que la prueba pidiera a los chicos realizar operaciones que no controlaran, sino que ha sido difícil entender qué pedía exactamente cada enunciado. "Lo más complicado era la comprensión lectora", señalaba Eva Aventín, profe de Matemáticas en secundaria y correctora de la prueba. "Había muchas cositas, será difícil sacar un 10", apuntaba.

Otra profesora repasaba el examen y añadía que el formato era distinto al que habían practicado en clase y eso les había descolocado. "Era muy diferente a los exámenes con los que había practicado. Mucho. Con el primer ejercicio me ha ofuscado. Era terrible. Traumático", apuntaba sentada en el suelo del pasillo frente al aula en la que acaba de hacer el examen Mariona, estudiante del instituto Mediterrània de Masnou, a quien el ejercicio sobre Canet Rock la ha "traumado". "Este año iremos traumatizados al Canet Rock", bromeaba la joven, quien sonría, pese a todo. El resto de materias le han ido bien. A su lado su amiga Paula muestra "indignación total". "¿No podemos reclamar?", le pregunta a su profesora, enfadada porque el examen "no se parecía en nada" a todos los que habían practicado en clase.

"Ha sido el más difícil con mucha diferencia; es muy fuerte que el de ayer de Física fuera tan fácil y en Mates nos encontremos con esto" Paula — Alumno de la escuela Santa Maria dels Apòstols

Swayan, alumno del instituto Barri Besòs de Barcelona, sale del examen de Matemáticas con la misma sensación que Paula y Mariona. "Me he puesto nervioso con la primera pregunta y he colapsado. Iba muy sobrado en Mates, pensando que dominaba, y me ha salido mal", se sincera. Su amigo Denzel, del mismo instituto, confiesa que también se ha agobiado. "Me ha fallado la concentración; ayer quería repasar mates y no me dio tiempo y me ha ido mal", se desmorona.

El "trauma" del Canet Rock

Xavi Solé, profesor de Matemáticas y corrector, coincide con su colega Eva en que la manera en que estaban redactados los enenuciados generaba confusión. Había ejercicios, señala, que por la dificultad de la operación que requierían podrían ser de 4º de ESO, como el de porcentajes, del Canet Rock, pero lo difícil era entender qué pedían. La pregunta en cuestión era la siguiente: "El Ayuntamiento de Canet de Mar ha conseguido 24 entradas gratuitas para un concierto de un grupo de rock catalán, y a decidido sortearlas entr los vecinos interesados en asistir. Todos los vecinos del pueblo seguidores de este grupo se apuntan al sorteo, y solo al 16% les toca una entrada. Del resto de seguidores del grupo, seis séptimas partes intentan comprar una entrada por la web, donde la problabild de conseguirla es el 25%. ¿Cuántas personas de Canet tienen entradaa para el concierto?".

Tampoco le ha ido bien a otra Paula, en su caso de la escuela Santa Maria dels Apòstols. "Ha sido el más difícil con mucha diferencia. Es muy fuerte que el de ayer de Física fuera tan fácil y en Mates nos encontremos con esto", añade.

A las tres, tras la comida, será el turno de Biología y Literatura Catalana.