Una investigación catalana arroja luz sobre el origen de la células complejas y desvela que le debemos la vida a los virus gigantes

Durante mucho tiempo, la explicación más aceptada sobre el origen de la vida compleja parecía relativamente sencilla. Se decía que hace unos 2.000 millones de años, un microorganismo primitivo incorporó una bacteria en su interior y, en lugar de fagocitarla sin compasión, ambas establecieron una relación simbiótica y aquel mejunje acabó convirtiéndose en un tipo de célula más sofisticada a partir de la cual brotó la vida tal y como la conocemos. Esa teoría, impulsada por Lynn Margulis, revolucionó la biología evolutiva. Pero con el pasar de los años, la ciencia vio que algo no acababa de encajar. Una nueva investigación liderada por el Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB) y el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), desvela que la historia de este acontecimiento fue el resultado de un proceso mucho más complejo de lo que se creía en el que colaboraron múltiples microorganismos. Incluso virus gigantes, a los que paradójicamente le debemos la vida.

La historia de este hallazgo se explica, en gran parte, por la simbiosis entre curiosidad científica, herramientas de análisis de última generación y, sobre todo, tiempo necesario para ahondar en un enigma científico. Según explica el investigador Toni Gabaldón, investigador ICREA en el BSC y el IRB, durante más de cinco años su equipo y él usaron la potencia del superordenador MareNostrum de Barcelona para estudiar los “fósiles genéticos” que conservan los organismos actuales y reconstruir el genoma del último ancestro común de todos los eucariotas modernos. El resultado, publicado este miércoles en la revista 'Nature', desvela una mezcla genética hasta ahora desconocida detrás de las primeras células eucariotas que indica, por ejemplo, la contribución de otros microorganismos que hasta el momento no se habían vinculado al proceso. "Nuestro estudio sugiere que ese relato es incompleto y hubo más actores en escena", afirma Gabaldón durante un encuentro organizado por el Science Media Center España.

"Nuestro estudio sugiere que ese relato sobre el origen de las células complejas es incompleto y hubo más actores en escena" Toni Gabaldón

¿Entonces quiénes fueron los protagonistas de ese evento histórico al que, por supuesto, le debemos la vida? El estudio sugiere que debemos darle las gracias a bacterias como las myxococcotas y las planctomycetotas, ya que las proporcionaron parte de los "materiales de construcción" necesarios para crear compartimentos internos y las segundas ayudaron a desarrollar la estructura interna y los mecanismos de transporte que permiten a una célula compleja organizarse y funcionar. La estrella inesperada de este proceso parecen ser los virus gigantes. Los científicos afirman que, tras hallar huellas genéticas de su presencia, todo apunta a que estos virus actuaron como vehículos involuntarios de transferencia genética ya que, durante las infecciones, podían incorporar por error fragmentos de ADN de una célula y transportarlos posteriormente a otra.

Escenarios de cambio

El estudio propone que este proceso pudo haber ocurrido hace millones de años en los tapetes microbianos que cubrían antiguos fondos marinos. Estos ecosistemas estaban formados por capas densamente pobladas de microorganismos, apilados unos sobre otros. Como las capas de una lasaña. En las zonas más profundas habitaban las arqueas ancestrales. Encima convivían distintos grupos bacterianos y, en las capas superiores, organismos adaptados al oxígeno. La proximidad física habría favorecido el intercambio constante de material genético. Y de ahí podrían haber surgido las primeras células complejas a las que les debemos la vida.

El hallazgo, que entrará en los libros de biología, algún día podría usarse para diseñar microorganismos capaces de fabricar medicamentos o producir materiales avanzados

Según esta visión, la evolución de la célula compleja no fue un acontecimiento repentino sino una lenta escalada que se prolongó durante cientos de millones de años. Solo al final del proceso aparecieron las células eucariotas, gracias a las cuales las formas de vida más compleja se acabaron abriendo paso por el planeta. Los expertos creen que este hallazgo obligará a reescribir, en parte, los libros de biología. Además, según afirman los autores de este estudio, comprender cómo la evolución aprendió a crear compartimentos celulares especializados podría abrir nuevas vías para la biología sintética. Por ejemplo, para diseñar microorganismos capaces de fabricar medicamentos, producir materiales avanzados o capturar contaminantes con una eficiencia inédita. Por no hablar de que, tal y como recalca Gabaldón, estamos ante un relato que "nos ayuda a responder una pregunta tan profunda como entender qué somos y de dónde venimos".