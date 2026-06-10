Un nuevo fármaco puede revolucionar el abordaje de la artritis: reduce un 60% el riesgo respecto al tratamiento convencional

Un ensayo liderado por profesionales del Hospital Clínic de Barcelona, el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS) y el Instituto de Química Avanzada de Cataluña (IQAC-CSIC) ha demostrado que una nueva terapia basada en inhibir linfocitos, un tipo de glóbulo blanco que ataca a las articulaciones al confundirlas con una amenaza, llamada abatacept, es más eficaz que el tratamiento convencional con hidroxicloroquina, un fármaco con propiedades antiinflamatorias e inmunodepresoras, en pacientes con reumatismo palindrómico, una enfermedad autoinmune que evoluciona hacia la artritis reumatoide en aproximadamente la mitad de los pacientes.

El estudio demuestra que el tratamiento con abatacept reduce de forma significativa la progresión hacia la artritis reumatoide, una enfermedad que de forma crónica causa daño en las articulaciones y es irreversible. Con este fármaco sólo el 20% de los pacientes acaban desarrollando artritis, en comparación con el 50% de los tratados con hidroxicloroquina, es decir, el riesgo se reduce un 60%. Además, los pacientes no sólo evitan la progresión hacia la artritis reumatoide en la mayoría de los casos, sino que también presentan una mejora de los síntomas del reumatismo palindrómico, que es una enfermedad que se caracteriza por episodios intermitentes de inflamación articular, con crisis agudas que duran pocos días y que se resuelven espontáneamente.

“Los resultados de este estudio indican que podemos intervenir de forma precoz para modificar el curso natural de la enfermedad y reducir el riesgo de que los pacientes desarrollen enfermedades más graves e irreversibles”, explica Raimon Sanmartí, jefe del grupo de investigación en Artropatías Inflamatorias del IDIBAPS. “Esto abre la puerta a un cambio de paradigma en el tratamiento de estos pacientes”, concluye.

14 hospitales

El ensayo clínico, publicado en la revista Nature Medicine, se ha desarrollado durante dos años en 14 hospitales de toda España con la participación de 70 pacientes con reumatismo palindrómico. Y más allá de la reducción del riesgo de progresión hacia una enfermedad crónica, los resultados indican que "los pacientes con reumatismo tratados con abatacept logran con más frecuencia la remisión completa de las crisis asociadas a dolor agudo e hinchazón articular, y que sus episodios inflamatorios son menos intensos”, según explica Isabel Haro, jefa de la Unidad de Síntesis y Aplicaciones Biomédicas de Péptidos del IQAC-CSIC.

En resumen, la artritis reumatoide es una enfermedad que afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes y supone una elevada carga para los sistemas sanitarios. Por ello, "poder prevenir su desarrollo en una proporción significativa de los casos representa un avance importante en el abordaje de las enfermedades reumáticas", según detaca el CSIC.