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Violencia machista

Condenado un hombre por llegar borracho a casa y llamar "loca etarra" a su mujer

El individuo, de 68 años, también mandó un audio a su hijo en el que manifestó: "Tu madre está desequilibrada, si me saca un cuchillo le pego un tiro"

Personas en el exterior de los juzgados de Cartagena.

Personas en el exterior de los juzgados de Cartagena. / Loyola Pérez de Villegas

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Ana Lucas

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El Juzgado de lo Penal nº 3 de Cartagena condenó a un hombre de 68 años por llamar a su esposa «hija de puta, loca etarra» en el transcurso de una discusión que se desató cuando él llegó ebrio a su casa. Le dijo esto porque la mujer tiene familia en Bilbao. Además, el sujeto mandó un audio al hijo que la perjudicada y él tienen en común y le soltó: «Tu madre está desequilibrada, si me saca un cuchillo le pego un tiro».

La víctima denunció lo sucedido, el asunto fue judicializado y, 18 días después de los hechos, el juzgado dictó sentencia: como autor de un delito continuado de amenazas, concurriendo la atenuante analógica de embriaguez, al individuo le imponía la pena de 9 meses y 2 años de prohibición de comunicación y aproximación a menos de 300 metros respecto de la afectada; por un delito leve de injurias, con la misma atenuante, 20 días de localización permanente y 4 meses de prohibición de comunicación y aproximación a menos de 300 metros respecto de la mujer.

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El individuo (que sostuvo que lo que pasó fue una «situación doméstica sin más») apeló ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, tribunal que estimó parcialmente su recurso, en concreto para excluir la continuidad delictiva en el delito de amenazas. Por tanto, por este ilícito la pena se le queda en tres meses de prisión y 18 meses de prohibición de comunicación con la perjudicada.

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