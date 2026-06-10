Del 'chill' del primer día a los llantos del examen de Mates: “He salido con ganas de llorar”

Tras examinarse de Historia de España y de Historia de la Filosofía y salir bastante tranquilos y animados, igual que durante el primer día de la PAU, los alumnos se han enfrentado a los segundos exámenes del día donde, como era previsible, se han encontrado con un examen de Matemáticas más fiero de lo que esperaban, con ejercicios con una redacción excesivamente enrevesada. “Para mí ha sido bastante complicado. Durísimo, la verdad. Ha sido el más difícil de momento”, cuenta Juanita Cortés, alumna del Instituto Manuel Vázquez Montalbán de Sant Adrià del Besos. Josué Sequedo, alumno del mismo centro, asegura lo mismo: "Ha sido un desastre, he salido con ganas de llorar”.

En el examen han entrado ejercicios de probabilidad, de sistemas de ecuaciones con parámetro, de geometría, pero los alumnos coinciden en que el más complicado ha sido un ejercicio de funciones a trozos. “No había visto ningún examen con funciones a trozos, nada que ver con lo que habíamos practicado en clase”, continúa Juanita.

Hay chavales con un historial impecable durante todo Bachillerato que también han salido del examen con malas sensaciones. “Mi nota de Matemáticas en Bachillerato ha sido un 10, pero no creo que en este examen pase del cinco”, explica Zhezheng Jiang, también alumno del instituto Montalbán.

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Nereida García, estudiante del Jaume Balmes de Barcelona, se presenta a las PAU para acceder al grado de Química, sin embargo, después del examen de Matemáticas no está segura de poder obtener la nota suficiente. "Sólo sé que tengo bien uno de los cuatro ejercicios. Había un ejercicio de geometría súper raro, luego las funciones a trozos... horrible", afirma.