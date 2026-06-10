Cenar en StreetXO, BiBo o Leña con el restaurante cerrado al público: la nueva frontera del lujo gastronómico en España

El lujo gastronómico ya no consiste solo en conseguir mesa en un restaurante difícil. Cada vez tiene más que ver con acceder a experiencias cerradas, menús diseñados para una ocasión concreta y espacios reservados para unos pocos. En esa línea se mueve Dining for Two, el programa gastronómico de American Express que regresa en 2026 con una edición ampliada tras haber ofrecido más de 10.000 menús en 2025 en Madrid, Barcelona y Málaga.

La propuesta llega en un momento en el que la alta cocina se ha convertido en uno de los grandes territorios del consumo experiencial. Ya no se trata únicamente de comer bien, sino de acceder a formatos limitados, menús diseñados para una ocasión concreta y espacios reservados a un grupo muy reducido de clientes.

La propuesta permite a titulares Platinum, Business Platinum y Centurion disfrutar de "ya tres invitaciones anuales, cada una para dos personas, en una selección de restaurantes de Madrid, Barcelona y Málaga", explica Estefanía Lacarte, directora de Comunicación de la compañía americana a El Periódico de España.

La experiencia no funciona como una reserva convencional: durante fechas concretas, los restaurantes participantes cierran sus puertas al público general para recibir únicamente a los titulares del programa y sus acompañantes. Cada menú se crea específicamente para la ocasión e incluye diferentes platos, con entrantes, principales y postres adaptados a la identidad culinaria de cada casa. "El acceso se gestiona a través de la app Amex Experiences", añade.

La edición de 2026 incorpora más fechas y eleva a tres las invitaciones anuales para dos comensales. La experiencia se mantendrá en Madrid, Barcelona y Málaga, con una selección de restaurantes que combina nombres de alta demanda, proyectos consolidados y nuevas incorporaciones.

Ocho restaurantes en Madrid

En Madrid, los restaurantes participantes serán Áurea, BiBo, Leña, Lobito de Mar, StreetXO, Tatel, Tragabuches y Urrechu Velázquez. La lista reúne formatos muy distintos, desde propuestas de cocina viajera y restaurantes ligados a grandes grupos gastronómicos hasta espacios donde conseguir mesa suele requerir previsión.

El planteamiento busca jugar precisamente con esa idea de acceso limitado. Durante las jornadas de Dining for Two, los locales participantes abrirán en exclusiva para esta experiencia, con menús pensados para reflejar la identidad de cada cocina. La invitación incluye la comida o cena para dos personas, mientras que las bebidas quedan fuera del beneficio.

En Barcelona, el programa contará con Erre & Urrechu, Hofmann, Kresala y Leña. En Málaga participarán Balausta, Lobito de Mar y Tragatá, reforzando el peso de una ciudad que se ha consolidado en los últimos años como uno de los focos gastronómicos más activos del sur.

Cenar en restaurantes cerrados al público: así funciona Dining for Two en StreetXO, BiBo o Leña. / Cedida

Más allá de la lista de restaurantes, Dining for Two confirma una tendencia creciente: la alta gastronomía se ha convertido en un territorio clave para las marcas vinculadas al consumo premium. Ya no se trata solo de ofrecer ventajas económicas, sino de facilitar experiencias que no siempre están disponibles por los canales habituales.

"El lanzamiento de Dining for Two nos permite reforzar la propuesta de valor única de American Express, que busca ofrecer a nuestros titulares acceso a experiencias exclusivas, cuidadosamente seleccionadas y que marquen la diferencia en su día a día", señala Juan Orti, presidente de American Express España.

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La compañía también vincula esta iniciativa con su relación con el sector de la restauración, a través de colaboraciones con chefs, espacios gastronómicos y restaurantes de primer nivel. En la práctica, el programa coloca la reserva —y no solo el plato— en el centro de la experiencia.