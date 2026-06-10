Semana clave en el caso del bebé maltratado en Barcelona: declaran vecinas de los padres, médicos de Vall d'Hebron y los abuelos del niño

El bebé presuntamente maltratado por sus padres que el pasado 16 de marzo ingresó en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona continúa con una familia de acogida. Su padre, R. R., detenido dos días después, el 18 de marzo, todavía está en prisión. Su madre, N. F., salió en libertad el 7 de mayo tras pasar más de un mes y medio entre rejas. La investigación del caso afronta ahora una semana clave. Este miércoles está previsto que declaren ante el juez de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia de Barcelona como testigos tres vecinas de la pareja, dos compañeras de trabajo de la madre, que es enfermera en Vall d'Hebron, y una asistenta social. El jueves, comparecerán tres médicos y una enfermera que trataron al bebé en dicho hospital y el viernes declararán los progenitores de los padres, es decir los abuelos del bebé.

Los Mossos d'Esquadra interrogaron en su día a las vecinas del inmueble de la Gran Via donde viven los padres del bebé. Una de ellas declaró que la madre del niño, N. F., le mostró su preocupación por el trato que su marido daba al pequeño. Otra precisó que la pareja era "normal" pero que los padres se quejaban de que el niño lloraba mucho. EL PERIÓDICO también pudo recoger varios testimonios. Una mujer explicó a este diario: "Me encontré al padre llegando a casa cargado con pañales y me dijo que estaba muy cansado y que el bebé lloraba mucho y no les dejaba dormir". El conserje de la finca relató que la mujer le dijo que el niño era "muy deseado" y que, incluso, le detallaba sus dolencias cuando acudía al hospital.

Una vecina a este diario: "Me encontré al padre llegando a casa cargado con pañales y me dijo que estaba muy cansado y que el bebé lloraba mucho y no les dejaba dormir"

El niño, de seis semanas, pasó por cuatro centros médicos —los hospitales del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau y el CAP Roger de Flor— antes de que saltaran las alarmas. Fue en su segunda visita a Sant Pau —tras diagnosticársele una fractura de fémur— cuando se activó la alerta por presunto maltrato infantil y el pequeño fue derivado a Vall d'Hebron, donde, tras dos días de exámenes, se le detectaron lesiones de larga evolución. El hospital, referente en violencia infantil, activó el protocolo y el ese 18 de marzo los Mossos detuvieron a los padres del menor.

Tras realizar una investigación interna, Salut avanzó a EL PERIÓDICO que su intención de sancionar a Sant Pau por no haber identificado los indicios de violencia física y sexual que presentaba el lactante durante los exámenes que le practicaron y estudiaba hacer lo propio con Sant Joan de Déu, dado que el pequeño ya presentaba fisuras anales y un hematoma en la mejilla cuando acudió a este centro pediátrico de referencia.

Los médicos del hospital

Tres médicos y una enfermera de Vall d'Hebron acudirán este jueves a prestar declaración sobre lo que vivieron. Una de las facultativas es la que activó el protocolo al detectar las lesiones que tenía el pequeño por el cuerpo —en piernas, costillas, genitales, ano y cabeza—. La causa no solo está abierta por presunto maltrato habitual, sino también por lesiones muy graves y agresión sexual con penetración por las heridas en el ano.

Una de las médicas que compareceran ante el juez es la que activó el protocolo de violencia infantil al detectar las lesiones que tenía el pequeño

Estos profesionales sanitarios no solo deberán detallar cómo se percataron de las lesiones que padecía el menor y la razón por la que se activó el protocolo, sino también un incidente que para la Fiscalía es una prueba de cargo. Una mujer de habla inglesa que compartía habitación en Vall d'Hebron con los padres del bebé explicó al personal sanitario que el padre del bebé le "tapaba la boca" cuando "lloraba de forma insistente" y "zarandeaba la cama en la que se encontraba" de forma "brutal". Según documentación incluida en el proceso judicial, esta mujer, que ratificó hace unos días su versión ante el juez, explicó esta situación al personal sanitario. "Por favor, ayuden al bebé" ("please, help the baby"), imploró.

Esta testigo añadió que, cuando el progenitor le daba el biberón, "lo hacía con brusquedad y sin cuidado". Incluso precisó que se lo preparaba con "agua fría" y se lo ponía en la boca con "agresividad". Esta situación, añadió la testigo, se producía sin la presencia de la madre. Más allá de eso, también relató que, cuando ambos progenitores se encontraban en la habitación y el niño "lloraba mucho", "ninguno de los dos lo cogía para calmarlo".

Los responsables del hospital definieron la actuación del progenitor del niño como una "situación compatible con violencia infantil". Asimismo, las pediatras de Vall d'Hebron que atendieron al bebé maltratado consideran "muy poco probable" que sus lesiones anales fueran por estreñimiento.

En la causa también tendrán peso elementos como los resultados genéticos que confirmaron que el bebé era un niño sano, sin enfermedades que justifiquen sus lesiones, desmontando el argumento de la defensa de que el bebé podría sufrir una enfermedad genética ya que el padre es portador de un gen vinculado a la atrofia muscular.