El arsenal del narco "Matador" incautado en Siero incluía fusiles de asalto y hasta un lanzacohetes: condenado a 19 años

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha condenado a Carlos García Morales, conocido como ‘Matador’, a 19 años y medio de prisión por su papel en una organización internacional de narcotráfico que intentó recoger en una nave de Siero 600 kilos de cocaína y un arsenal de armas de guerra. García Morales fue el único acusado que no reconoció los hechos, a diferencia de Sergio Esteban Ardila, Luis Vieira Méndez y Eder Isidro López de la Torre, que aceptaron la acusación de la Fiscalía y fueron condenados a 14 años de cárcel cada uno. Una sentencia que llega tras el accidentado juicio de abril, que se completó pese a varios inconvenientes como la aparición de uno de los abogados gravemente herido de varias puñaladas en su despacho. Ejercía la defensa de Cristina Orsi, expareja de "Matador", para quien el juicio quedó pospuesto, no así para el resto.

La sentencia impone a García Morales 11 años de prisión y una multa de 145.254.194 euros por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia y en el seno de una organización criminal. A esa pena se suman seis años por depósito de armas de guerra en concurso con tenencia ilícita de armas y otros dos años y medio por tenencia ilícita de armas. El tribunal apreció la agravante de reincidencia, al constar una condena anterior de la Audiencia Nacional por hechos de idéntica naturaleza.

Una entrega vigilada con ocho agentes encubiertos

El procedimiento tuvo su origen en una investigación conjunta de la agencia estadounidense HSI, la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central. Según la sentencia, la Fiscalía Especial Antidroga incoó diligencias de investigación y autorizó el tránsito vigilado y la entrega controlada de 600 paquetes de cocaína intervenidos en San Juan de Puerto Rico. También autorizó la actuación de ocho funcionarios como agentes encubiertos, bajo las identidades supuestas de "Budapest", "Irati", "Abedul", "Siena", "Rives", "Pekin", "Raset" y "SAR", con el objetivo de identificar a los integrantes de la organización.

La droga viajó desde Puerto Rico a Madrid en la bodega de un avión de Iberia y fue recibida el 8 de octubre de 2022 en el aeropuerto de Barajas por funcionarios policiales, que la trasladaron al complejo de Canillas. Allí quedó bajo custodia policial hasta que los acusados concretaran su recogida y distribución.

La resolución sitúa las primeras reuniones preparatorias en mayo de 2022 en Madrid. El colombiano Sergio Esteban Ardila viajó a España y se reunió con el venezolano Luis Vieira, Eder Isidro López y Carlos García Morales en el restaurante Lateral de la plaza de Neptuno. La sentencia recoge también encuentros posteriores, los días 12 y 14 de octubre, en un Vips de la glorieta del Mar Caribe, y una reunión del 24 de octubre en la que se ultimaron los pormenores de la entrega de la cocaína en presencia del agente encubierto "SAR".

Ese mismo día, "SAR" recibió en su teléfono un mensaje de un miembro no identificado de la organización en el que se le solicitaba colaboración para recoger unos “juguetes” en la zona de Marbella. Al día siguiente, en Estepona, los agentes encubiertos "Abedul" y "Siena" recibieron de dos miembros de la organización varios efectos que resultaron ser armas y munición de guerra.

La cita clave en Madrid y el destino asturiano

El 25 de octubre se celebró una reunión decisiva en el restaurante Enbable, en la plaza de Perú de Madrid. Según los hechos probados, asistieron Sergio Esteban Ardila, Luis Vieira Méndez, Carlos García Morales y Eder Isidro López de la Torre, junto con agentes encubiertos. En esa cita, García Morales indicó que él recogería la mercancía y que llevaría 100.000 euros para pagar al agente "SAR". También se acordó que los 600 kilos de cocaína fueran recogidos en Siero, en la nave número 6 de la carretera de Viella-La Estación.

El tribunal considera que García Morales y Eder Isidro López tenían encomendada la parte logística de la organización: recoger la cocaína y las armas una vez llegadas a España, guardarlas en un lugar seguro y facilitar su posterior distribución. Para ello, según la sentencia, García Morales se sirvió de un Jeep Wrangler a nombre de una sociedad de la que era administrador único, mientras que para la entrega final se utilizó una autocaravana Benimar Mileo alquilada en Vigo.

La sentencia subraya que la operación encubierta no provocó el delito, sino que permitió hacerlo aflorar. La Sala rechaza la tesis de la defensa de García Morales y razona que la intención criminal ya existía antes de la intervención de los agentes, como reflejaban las reuniones previas y la existencia de una estructura organizada para trasladar la droga desde Colombia, introducirla en España y entregarla a los receptores.

La intervención en la nave de Siero

La operación se cerró el 28 de octubre de 2022 en Asturias. García Morales llegó a la nave de Viella conduciendo la autocaravana, acompañado por María Cristina Orsi Padula, mientras Eder Isidro López lo hizo al volante del Jeep. Una vez en el interior de la nave, ambos fueron sorprendidos cuando trasladaban bolsas impermeables desde una furgoneta blanca hasta la autocaravana.

En la nave se incautaron 600 paquetes de cocaína, distribuidos en 30 sacos impermeables, con un peso total de 599.925,36 gramos y una riqueza del 79,3%. La sentencia fija el valor de la droga en 23,6 millones de euros por kilogramos, 62 millones por gramos y 145,2 millones por dosis. También se intervinieron 92.000 euros en dos paquetes envueltos en film transparente.

El arsenal intervenido incluía fusiles de asalto, un subfusil, una escopeta, un lanzacohetes completo y armado, una granada militar, diez silenciadores, cargadores, 1.360 cartuchos, grilletes, sprays de pimienta, pistolas táser, chalecos antibalas, pasamontañas, un uniforme con escudo de España, tiras de Policía Municipal, parches de cuerpos policiales y otros efectos tácticos. En el registro del domicilio de García Morales, en O Pereiro de Aguiar, se localizaron además 5.550 euros, 500 dólares, una pistola Astra, un revólver Astra 38 con el número de serie borrado, munición, pasamontañas y un sistema de videovigilancia.

La Audiencia atribuye a ‘Matador’ un papel relevante dentro del entramado y destaca que asumió “la función más comprometida” de la operación: recoger la cocaína y las armas, trasladarlas y custodiarlas para su posterior distribución. La sentencia añade que la elección de una autocaravana como medio de transporte revelaba, según los funcionarios policiales, un “alto nivel de especialización”, ya que su registro en carretera habría requerido autorización judicial.

Las penas de los otros acusados

Sergio Esteban Ardila, Luis Vieira Méndez y Eder Isidro López de la Torre, representados por la letrada María Martín, reconocieron los hechos en el juicio y se conformaron con la calificación de la Fiscalía. Cada uno fue condenado a nueve años de prisión y multa de 145.254.194 euros por el delito contra la salud pública, y a otros cinco años por depósito de armas de guerra en concurso con tenencia ilícita de armas.

La sentencia sitúa a Ardila en las labores para introducir la droga en España y negociar su recogida y distribución; a Vieira Méndez como persona de confianza para el traslado de la cocaína desde su origen y el contacto con los encargados de recibirla; y a Eder Isidro López como integrante de la parte logística junto a García Morales.

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El tribunal acordó el decomiso del dinero y de todos los efectos intervenidos, así como la imposición a cada condenado de una quinta parte de las costas procesales. La causa quedó suspendida respecto a María Cristina Orsi Padula por la indisposición acreditada de su letrado, por lo que su situación no quedó resuelta en esta sentencia.