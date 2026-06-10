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Una jornada a pie de calle de los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO con motivo de la visita del Papa

Visita del papa a Barcelona, en directo

Estado del tráfico en Barcelona durante la visita del Papa, en directo

A pie de calle | La Escolanía interpreta la Salve en Montserrat

A pie de calle | La Escolanía interpreta la Salve en Montserrat

Video: Gisela Macedo

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Desde primera hora de la mañana, cuando el Papa ha visitado la cárcel de Brians I, hasta el punto y final del acto multitudinario la Sagrada Família. Fotógrafos y redactores de diferentes secciones de EL PERIÓDICO han seguido el recorrido del Pontífice por Montserrat y la capital catalana en los principales puntos del primero de sus dos días de visita. Su amplio trabajo ha ido nutriendo la web del diario a lo largo de todo este martes y miércoles y también acercado la información a los lectores a través de las redes sociales.

Bajo el epígrafe A pie de calle, los redactores han ido sirviendo a la audiencia no solo las noticias y reportajes desde allí donde estaban cubriendo la llegada de León XIV. En canales como Instagram también se ha podido ver alguna muestra de su trabajo audiovisual, del que a continuación hacemos una sucinta recopilación. También incorporamos en este álbum de contenido audiovisual algunas fotogalerías y vídeos que han elaborado los profesionales del departamento de Imagen.

El Papa León XIV visita Montserrat

El Papa León XIV visita Montserrat

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El Papa León XIV se encuentra frente a la Virgen de Montserrat en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, cerca de Barcelona, el 10 de junio de 2026. El Papa León XIV está de visita en España del 6 al 12 de junio con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, donde se reunirá con migrantes y organizaciones dedicadas a ayudarlos. (Foto de Ander Gillenea / AFP) / ANDER GILLENEA / AFP

A PIE DE CALLE | El Papa llega a Montserrat

A PIE DE CALLE | El Papa llega a Montserrat

Gisela Macedo

A pie de calle | Así se ha vivido la llegada del Papa al Estadi Olímpic

A pie de calle | Así se ha vivido la llegada del Papa al Estadi Olímpic

A pie de calle | Así se ha vivido la llegada del Papa al Estadi Olímpic / Foto: Ferran Nadeu | Vídeo: EPC

A PIE DE CALLE | Redactores de EL PERIÓDICO en la llegada del Papa

A PIE DE CALLE | Redactores de EL PERIÓDICO en la llegada del Papa

A PIE DE CALLE | Redactores de EL PERIÓDICO en la llegada del Papa. / Foto: Zowy Voeten | Vídeo: EPC

A pie de calle | Así se ha llenado el Estadi Olímpic para la vigilia del Papa

A pie de calle | Así se ha llenado el Estadi Olímpic para la vigilia del Papa

A pie de calle | Así se ha llenado el Estadi Olímpic para la vigilia del Papa. / Foto: Ferran Nadeu | Vídeo: EPC

Así es la cobertura de un fotógrafo en la llegada del Papa

Así es la cobertura de un fotógrafo en la llegada del Papa

Zowy Voeten, Patricio Ortiz, Núria Garrido

Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys

Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys

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Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys. / FERRAN NADEU

Así está siendo la llegada de los fieles a la vigilia del Papa

Así está siendo la llegada de los fieles a la vigilia del Papa

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Así está siendo la llegada de los fieles a la vigilia del Papa / Manu Mitru

Visita del papa León XIV a la catedral de Barcelona

Visita del papa León XIV a la catedral de Barcelona

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El papa León XIV a su llegada a la catedral de Barcelona. / JORDI OTIX

El papa León XIV llega al aeropuerto de Barcelona

El papa León XIV llega al aeropuerto de Barcelona

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El papa León XIV, a su llegada al aeropuerto de Barcelona. A su lado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. / ZOWY VOETEN

Los fieles reciben en la catedral de Barcelona al papa León XIV

Los fieles reciben en la catedral de Barcelona al papa León XIV

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Fieles esperan en la catedral de Barcelona la llegada del papa León XIV / MANU MITRU

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Una jornada a pie de calle de los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO con motivo de la visita del Papa

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