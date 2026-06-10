Periodismo de cerca
Una jornada a pie de calle de los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO con motivo de la visita del Papa
Visita del papa a Barcelona, en directo
Estado del tráfico en Barcelona durante la visita del Papa, en directo
Desde primera hora de la mañana, cuando el Papa ha visitado la cárcel de Brians I, hasta el punto y final del acto multitudinario la Sagrada Família. Fotógrafos y redactores de diferentes secciones de EL PERIÓDICO han seguido el recorrido del Pontífice por Montserrat y la capital catalana en los principales puntos del primero de sus dos días de visita. Su amplio trabajo ha ido nutriendo la web del diario a lo largo de todo este martes y miércoles y también acercado la información a los lectores a través de las redes sociales.
Bajo el epígrafe A pie de calle, los redactores han ido sirviendo a la audiencia no solo las noticias y reportajes desde allí donde estaban cubriendo la llegada de León XIV. En canales como Instagram también se ha podido ver alguna muestra de su trabajo audiovisual, del que a continuación hacemos una sucinta recopilación. También incorporamos en este álbum de contenido audiovisual algunas fotogalerías y vídeos que han elaborado los profesionales del departamento de Imagen.
- El primer examen de la selectividad ha sido un regalo': los alumnos pasan de los nervios al alivio en el arranque de las PAU en Catalunya
- Las farmacias ya no usarán ni cúter ni celo para pegar el cartón de los medicamentos: Sanidad eliminará el cupón precinto
- La última huelga de profesores del curso pincha y los sindicatos instan a seguir la protestas en septiembre
- El sexo salvó el planeta: un estudio demuestra cómo la reproducción asexual ralentizó la evolución y redujo la variedad de especies durante milenios
- ¿Qué es el 'six-seven', el 'trend' viral con el que el papa León XIV ha sorprendido a Madrid?
- La Luna de fresa de junio marca la primera gran cita astronómica del verano
- Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos
- Los sindicatos de profesores llaman a colapsar Barcelona este martes con la 'huelga del Papa': será la última del curso