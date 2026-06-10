Una jornada a pie de calle de los redactores y fotógrafos de EL PERIÓDICO con motivo de la visita del Papa

Desde primera hora de la mañana, cuando el Papa ha visitado la cárcel de Brians I, hasta el punto y final del acto multitudinario la Sagrada Família. Fotógrafos y redactores de diferentes secciones de EL PERIÓDICO han seguido el recorrido del Pontífice por Montserrat y la capital catalana en los principales puntos del primero de sus dos días de visita. Su amplio trabajo ha ido nutriendo la web del diario a lo largo de todo este martes y miércoles y también acercado la información a los lectores a través de las redes sociales.

Bajo el epígrafe A pie de calle, los redactores han ido sirviendo a la audiencia no solo las noticias y reportajes desde allí donde estaban cubriendo la llegada de León XIV. En canales como Instagram también se ha podido ver alguna muestra de su trabajo audiovisual, del que a continuación hacemos una sucinta recopilación. También incorporamos en este álbum de contenido audiovisual algunas fotogalerías y vídeos que han elaborado los profesionales del departamento de Imagen.

El Papa León XIV se encuentra frente a la Virgen de Montserrat en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, cerca de Barcelona, el 10 de junio de 2026. El Papa León XIV está de visita en España del 6 al 12 de junio con paradas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, donde se reunirá con migrantes y organizaciones dedicadas a ayudarlos. (Foto de Ander Gillenea / AFP) / ANDER GILLENEA / AFP

Gisela Macedo

A pie de calle | Así se ha vivido la llegada del Papa al Estadi Olímpic / Foto: Ferran Nadeu | Vídeo: EPC

A PIE DE CALLE | Redactores de EL PERIÓDICO en la llegada del Papa. / Foto: Zowy Voeten | Vídeo: EPC

A pie de calle | Así se ha llenado el Estadi Olímpic para la vigilia del Papa. / Foto: Ferran Nadeu | Vídeo: EPC

Zowy Voeten, Patricio Ortiz, Núria Garrido

Vigilia del Papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys. / FERRAN NADEU

Así está siendo la llegada de los fieles a la vigilia del Papa / Manu Mitru

El papa León XIV a su llegada a la catedral de Barcelona. / JORDI OTIX

El papa León XIV, a su llegada al aeropuerto de Barcelona. A su lado, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. / ZOWY VOETEN