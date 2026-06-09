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Un 'writing' sobre el estrés y la ansiedad adolescente, la pregunta estrella del examen de Inglés de la selectividad en Catalunya

"Los controles antimóvil se harán en cualquier momento": la selectividad en Catalunya arranca sin incidencias

Los docentes reclaman "hechos, no milagros" en la última huelga del curso e instan a seguir las protestas en septiembre

Pruebas de selectividad en el campus de la Ciutadella de la UPF de Barcelona

Pruebas de selectividad en el campus de la Ciutadella de la UPF de Barcelona / BELÉN GONZÁLEZ

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Helena López

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Buenas caras tras el examen de Inglés, el segundo de la Selectividad en Catalunya. Los nervios previos -incrementados por los cortes de tráfico de la visita del Papa- parecen haber quedado atrás tras las buenas vibraciones que han dejado, en general, las dos primeras pruebas de la jornada. La de Castellano -marcada por una reflexión sobre la "utilidad de lo inútil"- y la de Inglés, con 'writing' sobre el estrés y la ansiedad adolescente que ha sido "un regalo". "Era el típico 'writing' sobre el que habíamos practicado mil veces en clase", decía feliz una de las 45.821 alumnas inscritas en esta selectividad de récord, que será recordada por el viaje de León XIV, la huelga de profes y los escaneos en las aulas en búsqueda de aparatos electrónicos.

Como sucede año tras año, la principal queja del examen de Inglés ha vuelto a ser que, en según qué aulas, no se escuchaba "del todo bien". "En tu casa, en Youtube, con los cascos, se escucha mejor, claro", resumía un alumno. Pese a eso "a la segunda" -el audio se pasa siempre dos veces- "se entendía".

Solo el 1% del alumnado opta por otras lenguas

Pese a que en la prueba de lengua extranjera el inglés ha sido la lengua escogida mayoritariamente por los estudiantes con un 98,76% (34.629 estudiantes), había también la opción de elegir otras lenguas, muy muy minoritarias. Un 0,92% del alumando -un total de 324- se han examinado de Francés; el alemán ha sido elegido por el 0,21% (75 estudiantes) y 36 alumnos han apostado por el Italiano, 0,1%.

Noticias relacionadas y más

La primera jornada de las pruebas PAU continuará después de la pausa del mediodía con las pruebas correspondientes a las materias de modalidad. Los estudiantes se examinarán de Coro y Técnica Vocal; Física; Fundamentos Artísticos; Geografía; Geología y Ciencias Ambientales; y Literatura Dramática.

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