Los sindicatos de profesores llaman a colapsar Barcelona este martes con la "huelga del Papa": será la última del curso

La de este martes será finalmente la última huelga de este curso 25-26, al que escasamente le quedan dos semanas. Pese a que a que el sindicato Ustec, mayoritario en educación, apostaba por una huelga indefinida si vencía el 'no' en la consulta sobre el preacuerdo firmado entre los sindicatos mayoritarios y Educació, finalmente se ha impuesto la estrategia de la CGT –la gran ganadora de la votación– de "reservar" las huelgas para jornadas estratégicas. Lo es, sin duda, la de este martes, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona, con el debate en comisión en el Parlament de los presupuestos y con el inicio de la selectividad. El último cartucho de las protestas llegará el domingo, día en el que se ha convocado una manifestación a la que las familias, representadas por la federación da AFA's aFFAc, también llamar a acudir para reclamar al Govern un pacto de educación más allá de la mesa sindical.

Los sindicatos convocantes de las huelgas –Ustec, CGT y La Intersindical– llaman a los docentes a concentrarse a las once de la mañana en la plaza de Espanya, desde donde caminarán hacia el Parlament (en el otro extremo de la ciudad), con el objetivo de presionar para que el Govern incremente la inversión en Educació. Una de las grandes demandas del colectivo es la inversión del 6% del PIB en Educació, tal como recoge la propia Ley de Educación de Catalunya (LEC), cifra que queda aún muy lejana, pese al incremento de la partida para la conselleria en estas cuentas respecto a las anteriores.

Autocares desde toda Catalunya

Desde Ustec, sindicato mayoritario que, pese a haber hecho campaña por el 'sí' al preacuerdo, asegura haber "entendido el mensaje del no" y se ha puesto al frente de la llamada "huelga del Papa": han fletado autocares desde distintos puntos de Catalunya (Olot, Figueres, Girona, Alcanar, Lleida o Tarragona) con la intención de "colapsar Barcelona".

Más allá de mantener el paro de este martes y descartar la del miércoles, 10, el comité de huelga reunido este sábado decidió, por un lado, 'proteger' al alumnado de la selectividad y no empezar las acciones de protestas de la jornada hasta pasadas las nueve de la mañana, cuando los alumnos ya estén en el aula, y, por el otro, convocar una "gran manifestación de país" el sábado, 14 de junio, a las 11.30 horas en Jardinets de Gràcia.

En este sentido, Lidón Gasull, directora de la aFFaC, afirma que el 'no' al preacuerdo con Educació abre un "nuevo escenario". "La mayoría de docentes han dicho que esto no va de condiciones salariales sino de buscar soluciones, por tanto, las propuestas se tienen que construir con todos los agentes de la comunidad educativa y no solo con los sindicatos", ha señalado, reclamando la participación de las familias al definir una nueva hoja de ruta que dé respuesta a los retos de la educación pública.

La fotografía actual es que tras el 'no' de 39.502 docentes –un 65% de los que participaron en la consulta– al preacuerdo que recogía un incremento de sueldo de unos 450 euros mensuales y la contratación de 6.400 profesionales para la escuela inclusiva en cuatro años, la crisis entre maestros y profesores y Govern está lejos de cerrarse.

Negociación en punto muerto

Ustec, el sindicato mayoritario, finalmente no ha firmado el acuerdo y la consellera, Esther Niubó, respondía ya el viernes que "el tiempo de la negociación había acabado". La responsable política de la conselleria apuesta por seguir adelante con el acuerdo que la mayoría de docentes rechazan, básicamente, porque no resuelve la "emergencia educativa".

La consellera se reunió el viernes con CCOO y UGT –firmantes del acuerdo de marzo– y con Aspepc, sindicato que, a diferencia de Ustec, sí está dispuesto a firmar el preacuerdo y se ha retirado de las convocatorias de huelga. Con Ustec no se reunieron, ya que el sindicato declinó el encuentro del viernes al ser jornada de huelga, y la consellera les ha emplazado a este miércoles (este martes vuelven a secundar el paro convocado). Según señalaba el viernes David Caño, uno de los negociadores de Ustec, "lo que ha terminado es el tiempo de negociar en el marco del acuerdo de marzo". "Exigimos a la conselleria que se siente a hablar con el comité de huelga", señalaba el sindicalista.

El Govern cuestiona la escuela inclusiva

En medio de toda esta situación, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha planteado este lunes que es necesario abrir una "reflexión" sobre el modelo de escuela inclusiva y ha apostado por crear más plazas de educación especial. También ha pedido "responsabilidad" a los docentes para "no perjudicar" a los alumnos y a sus familias ni en la recta final del curso ni en el inicio del que viene. Así lo ha asegurado en una entrevista en el programa 'Cafè d'Idees' de Ràdio 4 y La 2, en la que ha argumentado que la escuela inclusiva le parece "un buen modelo" pero que hay que ser consciente de cuáles son "las limitaciones".

"Hay gente en nuestro país que no quiere afrontar el problema y mira hacia otro lado, y eso ha provocado que el problema se haga cada vez más grande", ha afirmado, añadiendo que hay muchos docentes "cabreados" ante la imposibilidad de gestionar tanta complejidad en las aulas.