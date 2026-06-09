La selectividad en Catalunya empieza "chill", con controles de móviles y un 'listening' que se "oía fatal"

Dos "regalos" en la primera jornada de la selectividad en Catalunya: un examen de Castellano con más preguntas tipo test de las que esperaban, y un ‘writing’ en Inglés sobre la ansiedad adolescente, clásico sobre el que habían practicado mil veces en el instituto. Este es el sentir generalizado superado el primer día de unas pruebas a las que los estudiantes han llegado con más estrés del habitual por la coincidencia con la visita del Papa y con la huelga de profesores, hechos que finalmente no han impactado en las pruebas y de los que los estudiantes no han estado en absoluto pendientes, a juzgar por sus conversaciones en los pasillos de las facultades en las que han realizado las pruebas.

El tema que sí se comentaba entre exámenes –más allá, obviamente, del contenido de las pruebas– eran los controles aleatorios de aparatos electrónicos, novedad de este curso. Según explicaba la presidenta de uno de los tribunales del Campus Ciutadella de la UPF, Rosa Cerarols, los controles podrán darse "en cualquier examen, a cualquier hora". Un control que no tiene ninguna afectación en el estudiantado, más allá de ver a una persona con una suerte de 'walkie-talkie' paseando por el aula. El impacto llegaría en el caso de que este encontrara algún móvil encendido, lo que supone un cero directo en esa prueba (y abriría la puerta a declarar nulo el conjunto de las PAU).

Y sonó un móvil

"En nuestra aula ha sonado una alarma en el pilón de mochilas de la entrada, donde teníamos que dejarlo todo. Pero la profesora ha levantado la mochila, ha salido el dueño, se ha disculpado, ha apagado la alarma delante de la ‘profe’ y ha podido seguir con el examen, ha sido solo una anécdota", explica en un pasillo del Edificio Roger de Llúria de la UPF una de los 45.800 estudiantes matriculados a las PAU en Catalunya, cifra récord por quinto curso consecutivo.

Los controles, realizados con una especie de 'walkie-talkie', podrán llevarse a cabo "en cualquier examen, a cualquier hora"

La conexión entre lo que pasaba en la facultad y lo que ocurría fuera de ella –donde miles de docentes se manifestaban en la novena huelga educativa del curso– la establecían las camisetas amarillas que vestían no pocos docentes de Bachillerato que acompañaban al alumnado en las pruebas y también el contenido de algunos textos del examen de Castellano.

En este sentido, uno de los poemas elegidos ha sido ‘En el principio’, de Blas de Otero, con sus famosos versos "Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo tiré, como un anillo, al agua; si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra", tantas veces cantado por Paco Ibáñez, que se podía interpretar como una respuesta a las declaraciones del Govern, que ha reiterado a los docentes movilizados que "el tiempo de la negociación ya ha terminado".

Las próximas materias de la fase común serán Historia o Historia de la Filosofía, primera hora de la mañana de este miércoles

Y ese no era el único mensaje, para quien quisiera leerlo, del examen de Castellano. La comprensión lectora de la prueba versaba sobre una adaptación de ‘La utilidad de lo inútil. Manifiesto’, de Nuccio Ordine, que termina con un "porque sabotear la cultura y la enseñanza significa sabotear el futuro de la humanidad".

Pese a las buenas sensaciones generalizadas, este año se han vuelto a repetir las quejas sobre el ‘listening’ en las distintas universidades, una crítica recurrente que, según los alumnos, evidencia la necesidad de revisar la audición. De hecho, las respuestas a la pregunta sobre la calidad del sonido oscilaban entre "se oía "fatal", "no se oía del todo bien", "se oía más el de la clase de al lado que el de la nuestra" o "en casa, en Youtube, con los auriculares, se escucha mejor". Sin embargo, lo "mejorable" de la tecnología es la principal queja a un examen de Inglés que también han calificado de "asumible": "Muy chill". Unanimidad en que el ‘writing’ sobre el estrés adolescente y la posibilidad de rebajar el número de exámenes y la cantidad de deberes ha sido lo mejor del examen, al que se han presentado el 98,76% de los estudiantes [poco más del 1% ha optado por el francés, el italiano o el alemán, sumados].

Sobre el 'listening, los alumnos han afirmado que "se oía "fatal"

Reflexión sobre la evolución demográfica

Ya por la tarde, el examen de Geografía ha hecho pensar a los chavales sobre la relación entre la presencia de población extranjera y las actividades económicas que se llevan a cabo, o el papel clave de la inmigración en la evolución demográfica y social en España desde finales del siglo XX.

A primera hora de este miércoles, la próxima materia de la fase común será Historia o Historia de la Filosofía –el alumnado puede elegir entre ambas– y les seguirá Matemáticas, tradicionalmente uno de los huesos de las PAU. El jueves, último día de los exámenes, abrirá fuego la prueba de Catalán –por segundo año consecutivo sin lecturas obligatorias, como en Castellano-, y después será el turno de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, otra de las materias más temidas.