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"El primer examen de la selectividad ha sido un regalo": los alumnos pasan de los nervios al alivio en el arranque de las PAU

PAU 2026, hoy en directo: última hora de los exámenes de selectividad este martes en Catalunya

Huelga de profesores en Catalunya, hoy en directo | Última hora de la movilización de los docentes en Barcelona, calles cortadas y afectaciones al tráfico

Pruebas de selectividad en el campus de la Ciutadella de la UPF de Barcelona

Pruebas de selectividad en el campus de la Ciutadella de la UPF de Barcelona / BELÉN GONZÁLEZ

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Los alumnos que se están examinando de la selectividad en la Facultad de Biología de la Universitat de Barcelona han salido sonrientes del primer examen del día, el de Castellano, y con una sensación general de satisfacción. Todos coinciden en que ha sido una prueba “muy fácil comparada con las de los años anteriores” y añaden que la esperaban "mucho más complicada”. Así que para los alumnos, que han llegado a las pruebas con el estómago hecho un manojo de nervios, la primera prueba ha supuesto un cierto "alivio".

Víctor Aroca, uno de los jóvenes que se ha presentado a las PAU, comparte que el examen de Lengua Castellana “ha sido el primer regalo del día”, a la espera de conocer cómo son el resto de exámenes del día.

El tipo test gana protagonismo

Uno de los aspectos más comentados entre los estudiantes es la presencia de preguntas tipo test en ejercicios de gramática, como el par mínimo (dos palabras o expresiones que se diferencian solo por una letra o sonido que altera el significado) y el análisis inverso (consiste en ir “hacia atrás” para comprobar cómo se ha llegado a un resultado).

“Que haya sido tipo test simplifica mucho el examen”, comentan Núria Caireta y Júlia Serrano. “La parte de reflexión lingüística y sintaxis me ha salido bien, ya que por suerte era todo tipo test”, explica Claudia Pérez.

Nervios al inicio de la jornada

Aunque el examen deja buenas sensaciones, algunos alumnos reconocen que los nervios están muy presentes antes de entrar al aula. "Piensas que será mucho peor, pero cuando empiezas te das cuenta de que es más fácil de lo que esperabas", comenta Júlia Serrano.

Núria Aroca también explica que al principio los nervios te pueden jugar una mala pasada: “Al estar nerviosa, empiezas a pensar que me va a ir muy mal y que no vas a saber nada”.

Noticias relacionadas y más

La comprensión lectora y el texto argumentativo del examen de este año han versado sobre la importancia de las humanidades y reflexiona sobre el papel que tienen frente a las ciencias. “Creo que el tema de la comprensión lectora es interesante y permite debatir bastante”, señala Víctor Aroca.

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