PAU 2026, hoy en directo: última hora de los exámenes de selectividad este martes en Catalunya

Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya se celebran del 9 al 11 de junio en convocatoria ordinaria y del 2 al 4 de septiembre en extraordinaria. Se han matriculado un total de 45.821 alumnos, lo que supone un nuevo récord --el quinto consecutivo-- respecto a 2025. Las pruebas se organizan por tipo de materia en varios días y los exámenes tienen una duración de hora y media.

El 23 de junio se conocerán las notas de las pruebas y la matrícula a la universidad se realizará del 21 al 23 de julio.

EL PERIÓDICO abre un directo para seguir las novedades, horarios e incidencias de las pruebas PAU.

Controles para detectar dispositivos electrónicos Como novedad este año, la PAU realizará una prueba piloto para detectar el uso de dispositivos electrónicos (móviles, relojes inteligentes o bolígrafos digitales) y evitar así las trampas y engaños, como ya ha ocurrido en otras comunidades como Madrid, Cantabria o Canarias, entre otras. Si un estudiante es sorprendido con uno de estos dispositivos prohibidos -tendrán que dejarlos apagados y lejos de su pupitre-, será expulsado de manera inmediata y se le pondrá un 0 en el examen que esté realizando, arriesgándose además a la anulación completa de sus pruebas, cuyos resultados se sabrán el 23 de junio. Las PAU de este año serán las últimas con la convocatoria extraordinaria en septiembre, ya que en 2027 pasarán a celebrarse a principios de julio, para alinearse así con el calendario del resto de comunidades españolas.

Tranquilidad Por su parte, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha pedido "tranquilidad" a los estudiantes porque los platos fuertes de la visita del Santo Padre no coinciden con sus horas de entrada a las aulas, si bien desde la conselleria les animan a llegar con mayor antelación a los tribunales donde se examinen.

Una cita marcada por la visita del Papa Las PAU de este año está marcada por la visita del papa León XIV a Barcelona, donde tiene actos programados este martes y miércoles tras su paso por Madrid, una ocasión que los sindicatos docentes en huelga han aprovechado para organizar una manifestación para reivindicar mejoras laborales en el sector, bautizada como "papahuelga". Los organizadores de la protesta -Ustec, CGT, Intersindical, CNT y COS- han convocado la movilización a las 11 horas en la plaza España, con destino al Parlament, para no entorpecer la movilidad de los jóvenes que este martes se presentan a la PAU, tras finalizar el pasado viernes un nuevo ciclo de huelgas educativas.

Bachillerato Del total de alumnos matriculados, 35.052 son estudiantes que proceden del bachillerato, un número algo superior al del año pasado (35.002), mientras que otros 5.965 vienen de ciclos formativos de grado superior y 4.804, de matrícula libre (la mayoría alumnos quieren subir nota en materias concretas). Por provincias, Barcelona lidera la cifra de matriculados, con 34.606, seguida de Tarragona (4.431), Girona (4.068) y, por último, Lleida (2.716), que se distribuirán en 223 tribunales repartidos por más de una treintena de municipios.

Hoy es el día Un total de 45.821 estudiantes de Catalunya se examinarán de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) entre este martes y el jueves, una cifra récord que coincide con la llegada del papa León XIV a Barcelona y la manifestación de los docentes para exigir mejoras laborales en las aulas catalanas. La antigua selectividad, ahora llamada PAU, presenta un total de 35 materias, las mismas que en 2025, y la estructura de la prueba se mantiene también sin cambios: la fase de acceso, obligatoria y que constará de cinco exámenes, y la de admisión, voluntaria y que sirve para subir nota. En las materias del ámbito de las lenguas, se aplicará un máximo de descuento por errores gramaticales, de léxico y ortografía de dos puntos, de modo que en las que hay producción de texto (lenguas extranjeras, Literatura dramática, Lengua y Cultura griegas, Lengua y Cultura latinas, Historia, Historia de la Filosofía, Geografía, Artes Escénicas y Coro y técnica vocal) se restará hasta el 10 %.

Las protestas de la huelga de profesores del martes empezarán a partir de las 9.00 horas para no entorpecer las PAU Las acciones de protesta de la huelga docente convocada para este martes, 9 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona empezarán a partir de las 9 de la mañana para facilitar que los más de 45.800 alumnos que empiezan la selectividad ese mismo día puedan llegar a su tribunal. Así lo acordaron el sábado los sindicatos Ustec, CGT, La Intersindical, COS y la CNT durante una reunión del comité de huelga en el que también han decidido convocar una "gran manifestación" para pedir "un cambio estructural en la educación pública catalana" el próximo domingo, 14 de junio, en Barcelona, a la que invitan a las familias "y a toda la sociedad".

Casi 4 de cada 10 aspirantes se quedan sin plaza en la universidad pública catalana Un informe de CCOO Educació alerta de que el 37% de los aspirantes a entrar en la universidad pública catalana no consigue plaza. No tanto porque sus notas sean insuficientes, sino más bien por falta de oferta. Elaborado a partir de datos oficiales de la Generalitat de Catalunya y publicado este lunes, el informe asegura que existe un “desequilibrio estructural” en los campus: mucha demanda y poca oferta. De las 66.817 personas que solicitaron plaza en la universidad pública catalana en 2025, el sistema realizó 42.056 asignaciones y 24.761 quedaron fuera, según el informe. Para quienes no obtienen plaza pública, las alternativas pasan por acudir a una universidad privada -con el coste económico que eso supone-, ingresar en la FP superior, incorporarse al mercado labora o esperar un año y repetir la PAU.

Qué fue de Berta García, la alumna que sacó el año pasado la mejor nota en la selectividad catalana Alumna del instituto público de Vilanova del Vallès, Berta García logró un 9,9 en la PAU de 2025, la mejor nota el año pasado en Catalunya, compartida con otras dos alumnas de otros dos centros. Sumando la parte voluntaria de la selectividad, que permite subir nota, logró una calificación de admisión de 13,96, a cuatro centésimas del máximo. Con una beca del Ministerio de Educación, se matriculó en Ingeniería Biomédica en la Universitat de Barcelona (UB), una carrera que combina contenidos de Medicina y de Ingeniería y cuya nota de corte fue de 12,47. Berta está pletórtica con su vida académica, pero encuentra dos pegas al campus: el jaleo de Rodalies y los pocos profesores que saben mucho de su materia, pero no la saben explicar bien en clase. Puedes leer la entrevista completa aquí.

Primer consejo al alumnado: acudir con tiempo a los exámenes La organización de la PAU recomienda al alumnado catalán acudir a las pruebas con margen de tiempo, dado que el martes será un día complicado, especialmente en lo relativo a la movilidad. Los profesores en huelga anunciaron la seman que pasada que su objetivo con la manifestación del marts es "colapsar el país", la marcha coincidirán, además, con la visita del Papa, una vez conluido su viaje a Madrid. Puedes leer la crónica completa en este enlace.