PAU 2026, en directo: última hora de los exámenes de selectividad en Catalunya, fechas y horario

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Selectividad en Catalunya 2026: calendario con fechas y horarios de los exámenes de PAU

Examénes de la selectividad en la UAB.

Examénes de la selectividad en la UAB. / Danny Caminal

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Helena López

Olga Pereda

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Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en Catalunya se celebran del 9 al 11 de junio en convocatoria ordinaria y del 2 al 4 de septiembre en extraordinaria. Se han matriculado un total de 45.821 alumnos, lo que supone un nuevo récord --el quinto consecutivo-- respecto a 2025. Las pruebas se organizan por tipo de materia en varios días y los exámenes tienen una duración de hora y media.

El 23 de junio se conocerán las notas de las pruebas y la matrícula a la universidad se realizará del 21 al 23 de julio.

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EL PERIÓDICO abre un directo para seguir las novedades, horarios e incidencias de estas pruebas.

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