Ramón Ledesma, impulsor del robotaxi en España: "El peor vehículo autónomo cometerá menos errores que el mejor conductor humano"

El vehículo autónomo para el transporte de personas, que ha sido bautizado coloquialmente como 'robotaxi', ya está dando vueltas. Si no por las carreteras, sí por los titulares. El anuncio de que Madrid contará con este tipo de coches sin conductor antes de diciembre ha abierto el debate. ¿Es un medio de transporte seguro? ¿Cometerá errores? ¿Estamos preparados para ver coches sin conductor?

Una parte activa de los defensores del concepto es Ramón Ledesma (Gijón, 1974), abogado de formación y una institución en el sector de tráfico en España. Él fue, cuando ostentaba el puesto de subdirector de la DGT, el responsable de la puesta en marcha del carnet de conducir por puntos, que en unos días cumplirá 20 años desde su implantación. Ahora se ocupa de tareas de consultoría para grandes proyectos de movilidad. El del robotaxi es uno de ellos.

Pregunta: Aunque a usted no le gusta lo de robotaxi, ¿no?

Respuesta. La verdad es que no mucho. A mí me gusta llamarlo transporte autónomo, que es su nombre real. Aunque luego habrá que ver cuál es el nombre que cala entre la gente.

P: Que venga a buscarte un taxi sin conductor, un coche que conduce solo. Parece algo sacado de una película de ciencia ficción...

R: Es la sensación que percibimos en España. Que se ve como algo mucho más lejano visualmente de lo que está en realidad. Pero tenemos que darnos cuenta de que esto está aquí ya, que viene para quedarse y que ya está funcionando en muchos lugares. El trabajo ahora es gobernarlo bien.

"Este transporte ya recorre 200 millones de kilómetros al año y lleva cero muertos"

P: Publicaba Uber esta semana que, de momento, sólo funciona en los Emiratos Árabes, en Dubai y Abu Dabi...

R: Es una realidad en varios países. Donde más transporte autónomo funciona son China, que ya cuenta con 21 ciudades que usan esta tecnología, y Estados Unidos, que tiene 11. Son los dos referentes que están a la vanguardia de este nuevo concepto. Europa se está preparando para lo que ya está pasando con normalidad en otras partes del mundo.

P: ¿Cuál es el balance?

R: Pues de momento es óptimo. Y consolidado, no se trata de un par de coches en pruebas. Los datos públicos de los que disponemos nos dicen que los vehículos autónomos ya han recorrido 200 millones de kilómetros en todo el mundo, repartidos en 20 millones de viajes. Y las previsiones son que, de aquí a finales de año, ya se hayan completado unos 500 millones de viajes. ¿Sabes cuántos muertos llevan? Cero.

"La única forma que hay de acabar con ese 20% de muertos en accidentes de de tráfico es el transporte autónomo"

P: Cero muertos. ¿Cero dudas? ¿Cero errores?

R: Yo no tengo dudas. Y creo que no hay que dudar del transporte autónomo. Va a ser lo más parecido a 'ferrocarrilizar' las carreteras. ¿Que tendrá algunos errores? Eso seguro. Pero serán muchos menos con respecto a los que evitan. Aquí lo importante es no quedarnos en la anécdota, en publicaciones que salgan por redes de que alguno de estos vehículos ha tenido un fallo. Las ventajas son mucho mayores. La digitalización está muy avanzada, economizará costes y hará la conducción más segura.

"Madrid ha sido la primera en levantar la mano; el debate aún no ha despertado en Barcelona"

P: La digitalización está muy avanzada en todos los ámbitos. La IA, uno de los pilares de este proyecto, ya es parte de nuestro día a día. Pero no es lo mismo que ChatGPT te dé una respuesta incorrecta, que es algo que puedes corregir, que un robotaxi se quede parado en mitad de La Castellana y monte un caos.

R: Hace falta regulación, por supuesto. La regulación siempre va por detrás de la innovación. Pero tenemos que tener claro que es el avance en seguridad vial. Desgraciadamente, por nuestra misma condición humana, el peor de los vehículos autónomos comete menos errores que el mejor de los conductores. Tras la entrada del carnet por puntos en España, la cifra de muertos se consiguió reducir en un 80%. Pero ahí nos mantenemos, ha establecido un suelo. La única forma que hay de acabar con ese 20% restante de fallecidos, con esos 1.700 muertos anuales en España por accidentes de tráfico, con eso 25.000 fallecidos cada año en toda Europa, es el transporte autónomo.

R: ¿Madrid ha sido la primera que ha hecho los deberes en este aspecto? ¿Qué pasa con Barcelona?

P: Madrid ha sido la primera en levantar la mano para implicarse. Aquí, la Comunidad está trabajando muy bien el marco regulatorio, que no es fácil. Pero también el Gobierno central lo está haciendo bien. Fíjate, son administraciones de dos partidos políticos distintos y, sin embargo, están trabajando bien en la misma dirección. El vehículo autónomo es ahora, por tanto, un elemento de consenso. Además de Madrid, la otra gran ciudad europea que lleva ventaja en este aspecto es Londres. Respecto a Barcelona, el debate o interés no ha despertado aún entre los operadores.

P: Es inminente, ¿no?

R: El calendario ya va tomando forma. 2027 será el año del aterrizaje. Hay voluntad política de que salga adelante. La DGT ya ha dado el paso para poner el marco y autorizar las primeras pruebas. Es inevitable y será lento. Cuando empiece uno o dos, será un elemento cotidiano más en nuestra vida diaria. Como todo, al principio suscitará algunas dudas. También pasó con el carnet por puntos, y al final funcionó. Lo que hay que conseguir ahora con el vehículo autónomo es que convivan todos los actores y la llegada este tipo de vehículo se vertebre en torno al diálogo social.