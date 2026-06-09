Rescatan en Blanes a una joven francesa secuestrada por su expareja

Una joven de nacionalidad francesa que figuraba como desaparecida en su país natal fue rescatada el domingo por la noche en Blanes después de que un aviso alertara de que había una chica encerrada dentro de un vehículo en una gasolinera próxima al centro de la ciudad. La intervención de la Policía Local de Blanes acabó con la detención de un hombre, también francés, acusado de lesiones, malos tratos en el ámbito del hogar, detención ilegal, amenazas graves, coacciones y daños.

La alerta se recibió a las diez y media de la noche, cuando se comunicó que un hombre estaba golpeando un coche con una chica en el interior. Varias patrullas se desplazaron hasta la gasolinera para comprobar los hechos y, al ver llegar a los agentes, el hombre huyó corriendo. Los policías lo interceptaron poco después, a poca distancia del lugar, tras una persecución. Una vez identificados el hombre y la joven, los agentes comprobaron que a ella le constaba una requisitoria Schengen en Francia como persona desaparecida. Tras varias gestiones, el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaya confirmó que la joven figuraba como desaparecida en el Estado francés.

Ante la policía, el hombre aseguró que ambos estaban pasando unos días de vacaciones, que se alojaban en un hotel de Lloret de Mar y que la chica era su pareja. La víctima, sin embargo, negó esta versión y explicó que el hombre era su expareja y que la tenía secuestrada. También manifestó que quería volver a Francia con su familia.

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Amenazada de muerte

Según el relato de la joven recogido por la Policía Local, el hombre la había agredido, la había amenazado de muerte y le impedía comunicarse con nadie, ya que le había quitado el teléfono móvil. La víctima también explicó a los agentes que tenía mucho miedo. La Policía Local de Blanes hizo comprobaciones a través de la Policía Local de Lloret de Mar y constató que en el hotel indicado por el hombre no constaba ninguna reserva ni alojamiento a nombre de ninguno de los dos. Ante estos indicios, los agentes detuvieron al hombre. La joven fue acompañada al Hospital Comarcal para que fuera atendida y, posteriormente, fue trasladada a un lugar seguro.