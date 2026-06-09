La C-16 tiene cinco de los diez radares que más multas han impuesto en el último año y medio en la Catalunya Central

La C-16, a través de sus siete radares fijos en la Catalunya Central, es la segunda vía interurbana que más multas acumula en la región: representan el 30,9% de las sanciones por exceso de velocidad tramitadas por el Servei Català de Trànsit en toda la veguería central entre enero de 2025 y abril de 2026. En total, son 15.471 multas en dieciséis meses, es decir, unas 970 al mes, 32 al día, impuestas por los cinemómetros de esta arteria viaria. Solo la supera la A-2, con 19.692 multas en dieciséis meses.

En el ranking de los diez radares que más han multado en la Catalunya Central, la mitad se encuentran en la C-16, con más de 1.500 multas cada uno. El que más vehículos ha cazado en esta vía es el situado en el kilómetro 78, en sentido norte, dentro del término municipal de Puig-reig (en Cal Vidal). De toda la veguería, es el cuarto, con 4.408 infractores detectados entre enero de 2025 y abril de 2026, unas 9,2 multas al día.

El segundo radar más activo de la C-16 es el de Balsareny (en el kilómetro 68,2, en sentido sur), con 3.675 multas, casi 230 multas al mes y 7,4 al día. Y los de Manresa, que comparten el punto kilométrico 51, se sitúan como tercero y cuarto. Suman 2.637 infracciones el cinemómetro enfocado en sentido norte y 1.884 multas el enfocado en sentido sur. Conjuntamente acumulan 9,4 vehículos cazados al día.

En cuanto al radar de Guardiola de Berguedà (kilómetro 113,5, sentido sur), ha sancionado a 1.618 conductores (3,4 multas al día); el de Berga (kilómetro 94,2, sentido sur), a 960; y el de Sallent (kilómetro 63,2, dirección norte), a 289.

Los 10 radares que más sancionan en la Catalunya Central

A-2, km 545,1, entre Veciana y Jorba: 8.248 multas

A-2, km 570,1, El Bruc: 5.869 multas

A-2, km 539,2, entre Jorba y Veciana: 5.003 multas

C-16, km 78, Puig-reig: 4.408 multas

C-25, km 143,3, Sallent: 3.863 multas

C-16, km 68,2, Balsareny: 3.675 multas

C-16, km 51, Manresa (dirección norte): 2.637 multas

C-55, km 68,1, Clariana de Cardener: 2.460 multas

C-16, km 51,1, Manresa (dirección sur): 1.884 multas

C-16, km 113,5, Guardiola de Berguedà: 1.618 multas

¿Y el resto de Catalunya?

En comparación con el resto de Catalunya, las cifras de conductores sancionados en la C-16 son más bien bajas, ya que el radar de Puig-reig no entra dentro del ranking de los 20 radares que más han multado. Esta lista la encabeza el de la C-31 del Baix Empordà, situado en Platja d’Aro, en el punto kilométrico 312,7. Él solo ha acumulado 74.878 multas, una cifra que supera a todos los radares de las vías interurbanas de la Catalunya Central juntos, que suman 50.021 sanciones.