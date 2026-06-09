La última huelga de profesores del curso pincha y los sindicatos instan a seguir la protestas en septiembre

"Queremos hechos, no milagros", han coreado miles de profesores este mediodía en Barcelona en un nuevo paro –el noveno– que será el último de este curso. La llamada "huelga del Papa" ha registrado un gran descenso de seguimiento respecto a las anteriores convocatorias (el viernes pasado, a la una de la tarde, la participación era del 28% y este martes, del 11%). Conscientes del desgaste, los profesores en huelga han instado a seguir las protestas a partir de septiembre porque, subrayan, el 'no' de los docentes al preacuerdo alcanzado por los sindicatos con Educació señala que este no da respuesta a la "emergencia educativa". Por su parte, el Govern ha mantenido que empezarán a desplegar un acuerdo sobre el que cierran filas y abrirán un "diálogo" con los representantes de los docentes para dar salida a la "inquietud" que genera la creciente diversidad en la escuela, ha señalado la consellera portavoz Sílvia Paneque tras el Consell Executiu.

La protesta ha partido a las once de la mañana de la plaza de Espanya con el objetivo de "colapsar Barcelona" con motivo de la visita del papa León XIV, que ha llegado a la ciudad pasado el mediodía. La manifestación, que sí ha añadido complejidad a las limitaciones de movilidad derivadas del viaje papal, ha recorrido la Gran Via hacia la plaza de Tetuan y de ahí se ha encaminado hacia el Parlament, donde este martes se tramitan los presupuestos y donde los organzadores de la protesta .

La visita del Papa ha impregnado desde los eslóganes hasta la 'liturgia' de la manifestación, en la que se ha rezado un 'padrenuestro educativo' y ha habido incluso una 'mama móvil'.