Los profesores exigen al Govern que cumpla la ley y destine el 6% del PIB a educación

En plenas movilizaciones en la educación pública catalana, la comunidad educativa vuelve a situar en el centro del debate político una reivindicación largamente aplazada: que Catalunya destine, como mínimo, el 6% de su PIB, como establece la actual legislación catalana (LEC), aprobada en 2009. Así lo manifestan los profesores en huelga en una carta que han entregado a todos los grupos este lunes en el Parlament, donde ha finalizado la movilización. El escrito está firmado por Ustec, CGT, InterSindical, COS (Coordinadora Obrera Sindical) y CNT.

La reclamación llega en un momento clave. El Parlament debe debatir en los próximos días los nuevos presupuestos públicos, unas cuentas que, según denuncian los sectores movilizados, vuelven a situarse lejos del compromiso de financiación recogido en la propia legislación catalana.

La carta recuerda que la LEC insta a la Generalitat a incrementar progresivamente los recursos destinados al sistema educativo hasta situar el gasto educativo “en torno, como mínimo, al 6% del PIB”, tomando como referencia los países europeos con mejores resultados en educación. Ese objetivo debía alcanzarse en un plazo de ocho años, es decir, en 2017.

Sin embargo, los docentes destacan que, casi una década después de vencido aquel plazo, la inversión continúa muy lejos de esa cifra. Según explican en la carta abierta, el informe mensual de ejecución de economía de diciembre de 2025 constata que el gasto ejecutado en educación -incluido el universitario- representó el 2,75% del PIB.

Para los sectores movilizados, estos datos evidencian que la inversión real no alcanza el compromiso legal. Incluso incorporando los incrementos anunciados recientemente tras los acuerdos con alugnos sindicatos, como CCOO y UGT, la financiación educativa seguiría situada aproximadamente a la mitad del objetivo del 6%.

"Mientras tanto, se les ha subido en 400 euros mensuales el salario a los Mossos d’Esquadra y se ha pactado con el Estado un aumento de 6.000 agentes más en seis años, además de triplicar el gasto militar a escala estatal en los últimos años. Debería preocuparnos mucho, como sociedad, que se prioricen los gastos militares y policiales frente a los gastos en educación, sanidad y servicios sociales", concluyen los firmantes.