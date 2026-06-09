Un primer examen de Castellano "muy chill" destensa la primera jornada de la selectividad en Catalunya

Sonrisas y abrazos de "ya pasó" tras el examen de Castellano, el primero de la selectividad 2026 en Catalunya. "Me ha ido muy bien para destensar que la primera prueba fuera tan 'chill', ya estoy preparada para el resto", se sinceraba desde el Campus Ciutadella de la UPF Laia, una de las 45.821 alumnas matriculadas en una nueva selectividad de récord a la que llegaban asustados por el impacto de la visita del Papa y las huelgas, dos hechos de los que nadie habla en los pasillos de la 'uni'. Aquí, el único tema de conversación tras la primera prueba es cómo les ha ido, y el sentir general es que bien. Muy agradecidos por la cantidad de preguntas tipo test "muy asumibles".

Una primera prueba a la que han llegado muy pronto. A las ocho de la mañana -una hora antes del primer examen- la facultad ya estaba llena. Nadie quería llegar tarde, y este año a los nervios habituales de tan señalada fecha, se le sumaba el miedo a no llegar a tiempo a causa de las afectaciones del tráfico provocadas por la visita del Papa.

Los prejuicios lingüísticos, en el examen de Castellano: "Si solo hablan esa lengua unas pocas decenas de miles de personas, por algo será"

Por segundo año consecutivo, llegaban, también, a la prueba de Castellano sin listado de lecturas obligatorias. Podía salir cualquier autor, cualquier texto. Finalmente, han 'caído' dos poemas de 1981; uno de Blas de Otero y otro de Gloria Fuertes, y una comprensión lectora sobre 'La utilidad de lo inútil. Manifiesto', de Nuccio Ordine. Un texto que empieza con un "en las últimas décadas a las disciplinas humanísticas se las considera inútiles, se las margina no solo en los programas escolares sino sobre todo en los capítulos de los presupuestos estatales" y termina con un "porque sabotear la cultura y la enseñanza significa sabotear el futuro de la humanidad". Un mensaje que parece enlazar con lo sucedido a pocos metros de esta facultad, en el Parlament, donde se están debatiendo los presupuestos y donde se dirige la manifestación de docentes en huelga, precisamente para pedir más inversión en Educación.

"Me queda la palabra"

También parece querer llamar la atención del alumnado sobre la protesta docente -y su petición de diálogo la administración- el poema elegido de Blas de Otero: 'En el principio', con su célebre "me queda la palabra".

El bloque 2 de la prueba de Castellano está dedicado a los prejuicios lingüísticos. El examen recoge afirmaciones como "si solo hablan esa lengua unas pocas decenas de miles de personas, por algo será", "el inglés está mucho más evolucionado que el quechua; se nota que unas lenguas avanzan y otras se quedan atrasadas" o "eso que hablan en el pueblo de mi abuela no es una lengua, es un dialecto mal hablado, sin reglas y lleno de errores" y el alumnado debía indicar si se trata de prejuicio por el origen de las lenguas, por el número de hablantes o por la mitificación de la lengua materna.

Máximo dos puntos por faltas

Las penalizaciones por errores de normativa (ortográficos, léxicos o gramaticales) en la prueba se aplicarán "de forma global" sobre la calificación total de la prueba, con un descuento de 1 décima por error hasta un máximo de 2 puntos. Estas penalizaciones no se imputarán a apartados específicos, sino al resultado final. Cada parte del examen se calificará de forma independiente según los criterios establecidos, y el cómputo total de cada una de ellas no podrá ser inferior a 0, de modo que las calificaciones negativas de un apartado no afectarán a las de los demás.

A las 12 ha empezado la segunda prueba, la de Inglés. A la que entran animados por el buen cuerpo que les ha dejado la de Castellano y con la expectativa de si esta vez tendrán control antimóviles. Aunque hay dispositivos en todos los tribunales, las inspecciones son aleatorias.