Los apartamentos en la Costa Brava se disparan: estos son los precios para este verano

Pasar unos días en la playa sigue siendo uno de los planes más habituales del verano, pero hacerlo en un apartamento de alquiler en la Costa Brava vuelve a exigir este año más presupuesto. La diferencia entre municipios es notable. Una semana en el centro de Lloret de Mar cuesta 830 euros, mientras que el mismo periodo en un apartamento en primera línea de playa en Cadaqués alcanza los 1.850 euros, según el informe anual de la consultora Tecnitasa sobre el alquiler vacacional en las zonas de costa. La provincia de Girona se sitúa este verano entre los territorios donde los precios suben entre un 5% y un 8% respecto al año pasado. El encarecimiento es algo más moderado que el registrado en el informe anterior, cuando Girona aparecía en el tramo de incrementos de entre el 6% y el 12%, pero confirma que el alquiler de verano sigue al alza en buena parte de la costa gerundense.

El detalle de los municipios analizados muestra que la opción más cara vuelve a ser Cadaqués. En primera línea de playa, el precio medio de una semana alcanza los 1.850 euros, 100 más que el verano pasado y 200 más que en 2024. En el centro del municipio, el coste se sitúa en 1.600 euros, también 100 euros por encima de 2025. Por detrás de Cadaqués aparecen Blanes y Palamós, donde los apartamentos en primera línea de playa alcanzan los 1.400 euros semanales. En ambos casos, el precio sube 100 euros respecto al año pasado. En el caso de Blanes, el incremento acumulado en dos años es de 250 euros, ya que en 2024 el mismo tipo de alojamiento costaba 1.150 euros. En Palamós, el aumento en este periodo es de 200 euros.

También se sitúan en la franja alta Begur, Calella de Palafrugell, Platja d’Aro y Lloret de Mar en primera línea de playa, todos con 1.300 euros semanales. En este grupo hay evoluciones distintas. Begur se mantiene estable por tercer año consecutivo, mientras que Calella de Palafrugell repite el precio de 2025 después de haber subido respecto a 2024. En Platja d’Aro y Lloret, en cambio, el coste se ha encarecido 100 euros en un año.

La presión sobre los precios también se nota en otros puntos de la Costa Brava. En L’Escala y Llançà, una semana cuesta 1.200 euros, 100 más que el verano pasado. Pals y el Port de la Selva se sitúan en 1.100 euros, también con un incremento de 100 euros respecto a 2025. En conjunto, la mayoría de destinos analizados ya superan claramente la barrera de los 1.000 euros semanales.

Las opciones más económicas se concentran, en general, alejadas de la primera línea de mar. Lloret de Mar marca el precio más bajo de Catalunya, con 830 euros por una semana en un apartamento de 70 metros cuadrados en el centro. Blanes, en la zona de Els Pins, se sitúa en 850 euros, mientras que el centro de Palamós alcanza los 1.000 euros. A pesar de ser las alternativas más asequibles de la muestra gerundense, también han subido respecto al año pasado.

La comparación con los dos últimos años muestra una tendencia sostenida. La media de los quince puntos gerundenses analizados pasa de 1.095 euros semanales en 2024 a 1.170 en 2025 y 1.249 este verano. Esto supone un incremento del 6,7% en el último año y del 14% en dos ejercicios. En euros, el coste medio de una semana ha aumentado casi 80 euros respecto al año pasado y más de 150 euros desde 2024.

Por encima de los 1.300 euros

En Catalunya, el alquiler vacacional en la costa se sitúa este verano en 1.370 euros semanales de media, solo 17 euros por encima de la media española, que es de 1.353 euros. El punto más caro del litoral catalán es Castelldefels, con 1.950 euros por semana en un apartamento de 75 metros cuadrados en la playa.

El comportamiento de los precios no es homogéneo en todo el litoral. Tarragona figura entre las provincias con incrementos superiores al 8%, junto con Granada, Castellón, Cádiz, Alicante, Valencia y Murcia. Girona y Barcelona, en cambio, forman parte de un segundo grupo, con subidas de entre el 5% y el 8%.

El Grupo Tecnitasa atribuye las diferencias de precio a factores como la ubicación, la superficie, el tipo de vivienda y la proximidad real a la playa. Su director técnico, Fernando García Marcos, señala que la presión sobre los precios continúa, pero apunta a una cierta normalización del ritmo de crecimiento respecto a los repuntes más intensos de ejercicios anteriores.

A escala estatal, el contraste es aún mayor. El precio más alto del informe vuelve a localizarse en Puerto Banús, en Marbella, donde una semana en un piso de 110 metros cuadrados alcanza los 3.800 euros. En el otro extremo está la playa de Murallón, en Tapia de Casariego, en Asturias, con 560 euros por un apartamento de 55 metros cuadrados.