La Policía Nacional registra el Estadi Olímpic en el dispositivo de seguridad de los espacios que visitará el Papa

La Policía Nacional ha empezado el dispositivo de seguridad por la visita del Papa en Barcelona. Más de 600 agentes se encargan de la protección dentro de los espacios en los que se celebrarán eventos además de seguir a la comitiva de autoridades y encargarse de su seguridad. Por eso uno de los puntos en los que se ha realizado esta prevención ha sido el Estadi Olímpic que albergará un espectáculo este martes por la tarde.

Agentes de diversas unidades, como la canina, han examinado todas las instalaciones del Estadi Olímpic en busca de posibles amenazas. Además, han realizado un control perimetral con drones. La Policía Nacional ha hecho este trabajo antes de que empezaran los ensayos del espectáculo de música preparado para este marte, que empezará sobre las siete de la tarde.

Los accesos al estadio ya están cortados desde primera hora y únicamente se permite el paso a vecinos por calles cercanas. La Guardia Urbana de Barcelona también ha desplegado controles para regular el tráfico mientras que los Mossos d'Esquadra se encargarán del control perimetral. Se espera que a primera hora de la tarde miles de fieles acudan a Montjuïc para acercarse al Papa.

Hace unas semanas el Delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, afirmó que "más de un millar de Guardias Civiles y Policías Nacionales estarán implicados en el dispositivo" y añadió que "un elemento principal" será la protección de la cápsula papal, se desplace en el Papamóvil o en otro vehículo. Además recordó que agentes de la Policía son los que controlarán al pontífice, a la delegación vaticana y a otros "miembros relevantes de la Iglesia que se desplazan a Catalunya para asistir a los diferentes actos convocados".

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La Policía Nacional también se encarga de la seguridad interior de cada uno de los escenarios en los que se desarrollen eventos, como la Sagrada Familia, la Catedral, el Estadio Olímpico o la iglesia de Sant Agustí, entre otros. Por su parte, toda la seguridad en el aeropuerto, cuando desciende y asciende al avión, correrá a cargo de la Guardia Civil. Para este dispositivo varios efectivos se han desplazado desde otros puntos del estado a Catalunya.