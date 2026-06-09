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Visita del pontífice

El Papa se reunió con Bad Bunny y su familia en el Santiago Bernabéu

León XIV mantuvo un encuentro privado con el músico puertorriqueño después del multitudinario acto en el estadio

El Papa León XIV, en el encuentro con voluntarios de su visita a España.

El Papa León XIV, en el encuentro con voluntarios de su visita a España. / José Luis Roca

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EFE

Madrid
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El papa León XIV saludó al músico puertorriqueño Bad Bunny y a su familia al final del acto en el Santiago Bernabéu este lunes, ha informado el portavoz vaticano, Matteo Bruni, quien ha precisado que se trató de un encuentro privado, del que no hay ni vídeos ni fotos, por el momento.

El encuentro entre Benito Antonio Martínez Ocasio y el pontífice se produjo al final del acto que reunió a 80.000 personas de la comunidad diocesana de Madrid en el estadio donde se encontraba el cantante con su familia y otro grupo de personas.

En el vuelo desde Roma hacia Madrid, Robert Prevost había explicado el sábado que no sabía si podría conocerlo porque mientras el cantante tenía conciertos, él también actos.

Se refería a la coincidencia de la vigilia en la plaza de Lima y uno de los diez conciertos del puertorriqueño en el estadio Metropolitano, puntos entre los que dista una docena de kilómetros aproximadamente, y que reunieron a decenas de miles de personas.

Durante el vuelo también un periodista le preguntó que dirían los jóvenes si se les planteara la pregunta: "¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al Papa?". Y él afirmó: "Creo que muchos irían a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá algunos por aquí que hayan venido a ver al Papa. Y eso dice mucho, ya sabes".

Bad Bunny no se define como practicante, aunque ha explicado en algunas entrevistas que procede de una familia muy católica.

Noticias relacionadas y más

El cardenal y arzobispo de Madrid José Cobo ya había dejado abierta la posibilidad de un encuentro entre el Papa y el cantante al afirmar "las sorpresas son sorpresas", y habló de tender puentes entre personas de ámbitos muy distintos, sin descartar una reunión si ambas partes lo deseaban.

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