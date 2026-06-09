Visita por España
Y el Papa llegó a Barcelona: "Benvingut, bienvenido, León XIV"
El president Illa da la bienvenida al Pontífice en catalán y en castellano, justo al salir del avión
Última hora de la llegada del papa a Barcelona, en directo: León XIV aterriza en el Prat, recibimiento, rezo en la Catedral y agenda de actos
Tráfico hoy en Barcelona, en directo: restricciones y afectaciones por la llegada del Papa León XIV
El Papa sobrevolaba ya Badalona cuando las autoridades políticas y religiosas de Catalunya, poco antes de las 12.40 horas, aparecían en la terminal corporativa del aeropuerto de El Prat de Llobregat. León XIV ha aterrizado en Barcelona este martes 9 de junio a las 12.46 minutos del mediodía, con unos 20 minutos de retraso. La capital catalana es la segunda visita del viaje del Pontífice a España, que culminará este jueves con su llegada a Canarias. Hacía 16 años que un Papa no visitaba Barcelona: la última vez fue Benedicto XIV, los días 6 y 7 de noviembre de 2010. Francisco no llegó a visitarla siendo Pontífice.
Y Barcelona ha recibido al Papa con honores. En el aeropuerto este martes lo esperaban el president de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el Ministro de Hacienda, Arcadi España; el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella; o la alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret. El president, Salvador Illa, le ha dado la bienvenida en catalán y en castellano al Papa, justo al salir del avión, y fuentes del Govern aseguran que también le ha felicitado por la primera etapa de su viaje a España y le ha agradecido que pase por Catalunya.
Poco ha durado el paseíllo de León XIV desde el avión hasta el coche que lo esperaba al final de la alfombra roja para llevarlo a la Catedral de Barcelona, donde ha hecho un rezo y una homilía, el primer acto del Pontífice en la ciudad Condal. Mucho más han estado esperando los periodistas para poder fotografiarlo: desde pasadas las 10 de la mañana y bajo un sol que se ha ido haciendo más insoportable conforme pasaban las horas. Las temperaturas han vuelto a subir coincidiendo con la llegada del Papa.
Esta tarde, al Estadi Olímpic
La jornada de este martes del Papa culminará esta tarde en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, donde se reunirán hasta 40.000 personas y habrá una vigilia de oración y además León XIV leerá un discurso. Antes de su intervención, prevista para las 20 horas, habrá actuaciones musicales. Se especula incluso con la posible aparición de Rosalía.
En un mundo cada vez más polarizado, León XIV se ha convertido en el antagonista moral de Donald Trump y de toda la ultraderecha internacional. Se ha posicionado a favor de la paz y en contra de las guerras, ha rechazado las deportaciones masivas y discursos antiinmigratorios de países como EEUU y ha alertado sobre los peligros de la inteligencia artificial. También ha vuelto a posicionarse en contra derechos como el aborto y de la eutanasia, rechazados históricamente por la Iglesia católica, como se vio ayer en el Congreso de los Diputados. Pero, aun así, fue ovacionado unánimemente por todos los partidos políticos.
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