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Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos

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Barcelona se prepara para la llegada del papa León XIV y una visita con actos multitudinarios

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José Luis Roca / PIM

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Gisela Macedo

Patricia Martín

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El viaje de León XIV a España entra este martes en la segunda etapa: tras tres días en Madrid, el Papa aterriza este martes en Barcelona. En su agenda, un acto multitudinario en el Estadi Olímpic, una visita a la cárcel de Brians 1, a la abadía de Montserrat, y la misa y bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Abrimos a continuación un hilo informativo para seguir en directo y al minuto la visita del Pontífice.

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