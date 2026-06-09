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Martes y miércoles
Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos
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El viaje de León XIV a España entra este martes en la segunda etapa: tras tres días en Madrid, el Papa aterriza este martes en Barcelona. En su agenda, un acto multitudinario en el Estadi Olímpic, una visita a la cárcel de Brians 1, a la abadía de Montserrat, y la misa y bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Família coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Abrimos a continuación un hilo informativo para seguir en directo y al minuto la visita del Pontífice.
Actuaciones
El papa comentará fragmentos del Evangelio, tras lo cual habrá un credo cantado en catalán con coral y orquesta, un padrenuestro y la bendición. Tras la intervención del papa, cerrará el acto el cantante Sergio Dalma junto con la Escolania de Montserrat, que interpretarán 'Em dones força' ('Me das fuerza'). Antes de marcharse a descansar, está previsto que el santo padre dé una vuelta al estadio en un vehículo para saludar a los asistentes.
'Castellers' para dar la bienvenida al Papa
A partir de las 18:00 horas comenzará la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el acto más multitudinario de la visita del papa a Cataluña, con la asistencia de 40.000 personas. Habrá una primera parte, previa a la llegada del Papa, que contará con actuaciones musicales, entrevistas a personas inspiradoras y la proyección de diferentes vídeos, entre otras propuestas. Álvaro Soler, Beret, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia son algunos de los artistas que actuarán en esta primera parte del acto más festivo de la visita papal en Catalunya. Sobre las 19:30 horas está prevista la entrada al Estadi Olímpic de León XIV, momento en el que habrá actuación de unos 'castellers', que levantarán castillos humanos acompañados del sonido tradicional de las 'grallas' (el instrumento de viento típico de las fiestas populares catalanas).
Acto litúrgico
Un acto litúrgico en el que estará presente el arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, los canónigos, la curia diocesana y voluntarios. Al final del oficio, el santo padre bajará a la cripta para rezar ante el sepulcro de Santa Eulàlia, una joven mártir de la época romana que es una de las dos patronas de Barcelona, junto con la Virgen de la Mercè. A la salida, el papa visitará el claustro y la fuente eucaristía 'Ou com balla', tradición catalana por Corpus Christi. Acto seguido, el pontífice se dirigirá al Palacio Episcopal, donde almorzará, y por la tarde recibirá al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en una audiencia privada.
A las 12.30 horas
El pontífice está previsto que llegue al aeropuerto barcelonés de El Prat sobre las 12:30 horas. La llegada a Catalunya de León XIV se produce en una jornada en la que se han convocado nuevas movilizaciones de los docentes para reclamar mejoras laborales y salariales, y comienzan los exámenes de la selectividad para miles de estudiantes. Durante los dos días de la visita, este martes y mañana miércoles, se restringirá el tráfico rodado y el estacionamiento en las zonas por las que pasará el pontífice, como son la Sagrada Família, la Catedral y el Palacio Episcopal, el Estadi Olímpic Lluís Companys y el Monasterio de Montserrat. Nada más llegar a Barcelona, el papa se dirigirá al centro de la ciudad, a la Catedral, para el rezo de la liturgia de las horas en el altar mayor.
León XIV inicia su visita a Catalunya con actos en la Catedral y el Estadi Olímpic
La visita del papa León XIV a Catalunya comienza este mediodía en Barcelona, donde oficiará el rezo de la hora media en la Catedral y participará por la tarde en un acto multitudinario en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en una vigilia de oración a la que asistirán 40.000 personas. Antes de poner rumbo a Barcelona, el pontífice se despedirá de Madrid tras tres intensas jornadas, y lo hará a primera hora con un acto en Ifema, donde tendrá un encuentro con los voluntarios que han participado en la organización de los actos celebrados en la capital de España desde el pasado sábado. Posteriormente, a las 11:10 horas, está previsto que despegue desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Bajaras hacia Barcelona a bordo de un Airbus A320 de la compañía Iberia.
Estudiantes con el Papa en Montserrat
804 alumnos de 24 escuelas vinculadas a la Fundación Escuela Cristiana de Catalunya (FECC) rezarán con el Papa el miércoles en Montserrat. El encuentro tendrá lugar en el atrio de la Abadía de Montserrat, el espacio previo al acceso al templo, y los alumnos que asistirán serán de los primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria. Desde este punto, los estudiantes podrán ver de cerca al Pontífice.
Andrea Hermida-Carro
La ruta del papamóvil en Barcelona
La imagen del Papa en su vehículo característico, el papamóvil, podrá verse en Barcelona en el desplazamiento que León XIV hará desde un punto del Eixample, el cruce entre paseo de Gràcia y Diagonal, hasta la Sagrada Família. Es una ruta que el Pontífice recorrerá en unos 15 minutos el miércoles, para dirigirse a la Sagrada Família. Y es de esperar que lo haga entre una multitud reunida para verle pasar. Este es el recorrido.
Cristina Sebastián
Repique masivo de campanas
Todas las campanas de las iglesias de Catalunya repicarán al unísono este martes entre las 12.30 y las 13.00 para dar la bienvenida al papa León XIV. Está previsto que el Pontífice aterrice en Barcelona precisamente a las 12.30.
Beatriz Pérez
Las mujeres piden una Iglesia igualitaria
Reclaman que los sacerdotes tengan formación "en lecturas feministas y 'queer'". También, una "reforma estructural" de la Iglesia católica para romper con todo aquello "fruto del patriarcado y del machismo". "Hay una injusticia de base en el lugar que se le confirió a la mujer dentro de la Iglesia que no tiene un argumento teológico. No existe ningún fundamento evangélico que justifique la exclusión de las mujeres de los ministerios ordenados. Las restricciones aparecen posteriormente, vinculadas a estructuras patriarcales del Imperio y de la Iglesia. Existieron mujeres diaconisas en las primeras comunidades cristianas y así aparece en los 'Hechos de los Apóstoles'", defiende en EL PERIÓDICO Maria Mercader, miembro de Alcem La Veu, un colectivo católico y feminista nacido al albor de las masivas manifestaciones del 8-M en 2018. A pocas horas de la llegada del papa León XIV a Barcelona, este colectivo formado por aproximadamente unas 50 mujeres reclama al Pontífice reformas estructurales que acaben con el machismo y la homofobia en el seno de la institución eclesiástica.
Roberto Bécares
Picaresca en Barcelona
"Alquilo balcón en primera línea para ver el desfile del Papa en la calle Rosselló con Paseo de Sant Joan. 500 euros. Precio negociable". Anuncios como este han comenzado a aparecer en portales de compraventa de segunda mano como Wallapop de cara a la visita de León XIV a Barcelona. "Ubicación en primera línea, primera planta. Comida incluida", reza este anuncio en concreto de cara al 10 de junio, cuando el Pontífice recorra en su papamóvil la calle Rosselló antes de llegar a la Sagrada Família, donde oficiará una misa solemne y bendecirá la torre de Jesucristo.
La visita del Papa ha disparado la picaresca, sobre todo de cara a ese 10 de junio, dado que los poco más de mil metros que recorrerá el Santo Padre entre la Diagonal y Sardenya será la única oportunidad que tengan los barceloneses de ver de cerca a León XIV, ya que el resto de desplazamientos los realizará en vehículos cerrados y por unos trayectos que permanecen en secreto.
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