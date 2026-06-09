Última hora de la visita del Papa a Barcelona, en directo: llegada de León XIV, recorrido del papamóvil y agenda de actos

Picaresca en Barcelona

"Alquilo balcón en primera línea para ver el desfile del Papa en la calle Rosselló con Paseo de Sant Joan. 500 euros. Precio negociable". Anuncios como este han comenzado a aparecer en portales de compraventa de segunda mano como Wallapop de cara a la visita de León XIV a Barcelona. "Ubicación en primera línea, primera planta. Comida incluida", reza este anuncio en concreto de cara al 10 de junio, cuando el Pontífice recorra en su papamóvil la calle Rosselló antes de llegar a la Sagrada Família, donde oficiará una misa solemne y bendecirá la torre de Jesucristo.

La visita del Papa ha disparado la picaresca, sobre todo de cara a ese 10 de junio, dado que los poco más de mil metros que recorrerá el Santo Padre entre la Diagonal y Sardenya será la única oportunidad que tengan los barceloneses de ver de cerca a León XIV, ya que el resto de desplazamientos los realizará en vehículos cerrados y por unos trayectos que permanecen en secreto.