Educación
El catalán Roger Sanjaume crea una aplicación para calcular las probabilidades de conseguir plaza en una escuela infantil
El analista de datos Roger Sanjaume señala que "por una curiosidad matemática no todas las familias tenemos las mismas oportunidades en el momento del sorteo", que se celebrará el 2 de junio, y subraya que puede haber variaciones "de entre un 30% y un 40%"
Meritxell Comas
Cuando vio que su hija, al igual que más de 350 familias de la ciudad de Girona, dependía de un sorteo para obtener plaza en una escuela infantil municipal o guardería de la Generalitat de la ciudad (son familias empatadas a 30 puntos), Roger Sanjaume hizo lo que mejor sabe hacer: analizar los datos. Analista de datos de profesión, ha creado una aplicación web que permite a cada familia consultar qué probabilidades tiene de conseguir plaza en su primera opción antes del sorteo, que se celebrará el 2 de junio.
La herramienta parte de las listas de puntos y del mecanismo del sorteo, que son datos públicos. A partir de esta información, Sanjaume ha calculado las probabilidades que tiene cada solicitud de obtener plaza en el centro escogido como primera opción.
No obstante, Sanjaume señala que "en algunos casos puede haber variaciones de entre un 30% y un 40% de probabilidades”. En este sentido, detalla que "a todas las familias se les ha asignado un número aleatorio del 1 al 587 y esos números son secuenciales, pero en una lista de un curso y de una escuela infantil concreta esos números ya no son secuenciales, sino que son, por ejemplo, el 23, el 48 y el 512, y por una cuestión de probabilidad es más fácil que te toque cuando esos números están muy separados”. Aun así, apunta que "por una curiosidad matemática, no todas las familias tenemos las mismas oportunidades en el momento del sorteo".
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