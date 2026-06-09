Los Mossos ultiman un mapa de grupos, líderes y simpatizantes "con potencial capacidad de radicalización"

El aumento de los discursos de odio y de la actividad de grupos ultras en Catalunya es motivo de preocupación para los Mossos d'Esquadra. Ante este fenómeno, la Comisaría General de Información (CGINF) está intensificando la prevención, la "detección temprana" y la neutralización de los extremismos violentos. Una de las principales actuaciones es la elaboración de "un mapa dinámico de grupos, líderes y simpatizantes con potencial capacidad de radicalización", ha informado el Departament d'Interior en una respuesta parlamentaria. El control de estos ultras, que van desde el yihadismo hasta postulados relacionados con la extrema derecha y la extrema izquierda, permitiría prevenir y neutralizar cualquier ataque.

La Comisaría General de Información impulsa desde hace una década planes de prevención para mitigar el riesgo de radicalización, principalmente el derivado de organizaciones que suponen una amenaza "para el ejercicio individual o colectivo de las libertades, la seguridad de las personas, la paz o la cohesión social".

Más de 200 alertas

A partir de los protocolos establecidos, el año pasado se identificaron 208 alertas: 161 correspondían a procesos de radicalización violenta, y 47, a casos llamados "de impacto educativo y social": desde comentarios racistas y homófobos reiterados hasta proclamas de enaltecimiento de grupos terroristas o del nazismo, realizados en el entorno escolar o en redes que, aunque no estaban directamente asociados a extremismos violentos, fueron abordados de forma coordinada con centros educativos. En 2024 se registraron 206 alertas, de las que 159 correspondían a posibles procesos de radicalización violenta, y 47, a casos de impacto educativo.

La policía desarrolla indicadores para evaluar el grado de peligrosidad de los grupos extremistas y hacen simulacros sobre tipos de control

Estas detecciones se realizaron en fases tempranas, sin que estos casos llegaran a convertirse en amenazas concretas. De los casos conocidos el año pasado, un 62% estaban relacionados con el yihadismo, un 11% con la ultraderecha y un 6% con extremismos de otros tipos. Del total de alertas recibidas, 13 comportaron una notificación a la fiscalía y la apertura de diligencias penales. Tres de estos casos estaban vinculados al ámbito de la ultraderecha y 10 estaban relacionados con el yihadismo.

Preocupación por la ultraderecha

En la policía catalana existe una especial "preocupación" por la influencia social del discurso de la ultraderecha violenta, motivo por el que trabajan en "un protocolo específico para incidentes" relacionados con este extremismo. En este sentido, también proponen impulsar una respuesta penal para las fases previas de una eventual radicalización.

Más allá de eso, los Mossos también trabajan en el desarrollo de indicadores que evalúen el grado de peligrosidad de cada grupo extremista. Por ejemplo, se realizarán simulacros de control y se estudiará, junto a otros organismos estatales e internacionales, la evolución del fenómeno.

Así, entre las medidas que se impulsarán, los agentes apuestan por fortalecer vínculos con las entidades locales, educativas y sociales para identificar discursos de odio; formar a los agentes en ideologías extremistas, simbología y estrategias de captación; instaurar nuevos sistemas de identificación temprana en redes sociales para detectar contenidos de extremismos violentos, y reforzar las unidades de inteligencia con perfiles analíticos especializados.

En este sentido, los Mossos ya monitorizan las redes sociales y los canales de mensajería durante las 24 horas y los 365 días del año, y colaboran de forma intensa con otros cuerpos policiales. Para combatir la desinformación y los discursos de odio, la policía también impulsará acciones comunicativas contra la manipulación informativa, detectará 'fake news' y discursos radicales en las redes sociales, y promoverá "la conciencia crítica sobre la desinformación entre jóvenes y colectivos vulnerables".

Núcleo Nacional

Ejemplo de este tipo monitorización es el seguimiento que la Comisaría General de Información realizó a distintos grupos de ultraderecha que habían sido convocados por Núcleo Nacional a principios de año en Catalunya.

Los Mossos monitorizan las redes sociales y los canales de mensajería durante las 24 horas del día y los 365 días del año

La ubicación exacta del acto –un polígono de Sentmenat– no fue comunicada hasta media tarde del mismo día, el 10 de enero, lo que condicionó el despliegue policial, según el Departament d'Interior. Siguiendo "los criterios habituales de proporcionalidad y adecuación de los efectivos", los Mossos activaron un despliegue preventivo con unidades de orden público y, cuando llegaron al lugar, ya se habían concentrado personas ideológicamente contrarias a Núcleo Nacional. Por este motivo, los Mossos activaron un despliegue policial para evitar el "contacto directo entre colectivos potencialmente enfrentados". Los colectivos antifascistas, según la policía, "adoptaron una actitud violenta, consistente en colocar contenedores atravesados en la vía pública y efectuar lanzamientos de objetos contundentes y de material inflamable contra la línea policial".

Los manifestantes montaron barricadas con contenedores en la calle "con la finalidad de lanzarlos contra los efectivos policiales y, al mismo tiempo, efectuaban lanzamientos de piedras de grandes dimensiones y de material incendiario", explican desde la policía catalana. Pese a que los Mossos instaron a que cesaran en su actitud violenta, acabaron cargando, según ellos, para "incrementar la separación entre los dos colectivos, evitar cualquier riesgo de confrontación directa" y para permitir la salida de los asistentes al acto. En la intervención, seis agentes resultaron heridos de diversa consideración, uno de ellos con fractura en un dedo de la mano.