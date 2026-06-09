Una incidencia deja sin servicio todo el sistema de Rodalies minutos antes de la llegada del Papa a Barcelona

Un incidencia en el centro de control de Adif sobre el sistema de Rodalies deja a estas horas sin servicio todas las líneas de Rodalies y de Regionals de Catalunya. El indicente ha dejado inmóvil a todos los trenes que circulaban por la red y afecta a todas las líneas del sistema. En concreto, según ha infomado Rodalies, son las líneas R1, R2, R3, R4, R8, R11, R14, R15, R16, R17, RG1, RL3, RL4, RT1, RT2. La incidencia se produce pocos minutos antes de la llegada del Papa a Barcelona y en un jornada en la que se habían previsto refuerzos para cubrir el aumento de la demanda por la visita del Pontífice.

Según informan fuentes de Adif a EL PERIÓDICO, ha caído el sistema informático del Centro de Regulación de la Circulación (CRC) de la estación de França a las 12.25. Los técnicos de la empresa ferroviaria están tratando de reactivar el sistema, de momento sin éxito. Tampoco se ha activado, de momento, el 'back-up' del sistema que existe en la estación de Sants. Las voces de Adif aseguran que esta segunda opción sigue sobre la mesa mientras se esclarecen las causas originales del fallo.

Es el mismo incidente que se produjo pocos días después del accidente de Gelida y que, según se pudo determinar semanas más tardes, fue causado por un fallo en el 'software' que Siemenes proporciona al centro de control. Sin el centro de control en funcionamiento, Adif, que es la responsable de la infraestructura ferroviaria, no puede informar debidamente a los maquinistas de posibles incidencias en sus trayectos o darles las indicaciones para poder avanzar con seguridad. De hecho, una caída generalizada del sistema hace que todos los semáforos se pone en rojo, de ahí que los trenes que circulaban en el momento de la incidencia queden detenidos pocos instantes después.

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